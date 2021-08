Cinquant’anni fa lo stop di Nixon al dollaro convertibile in oro

5' di lettura

Ferragosto 1971, cinquant'anni fa. La prima pagina del «Corriere della Sera» ha in bella evidenza la foto-notizia sulle città italiane deserte e il “tutto esaurito” nelle località di villeggiatura. «Un esodo – così la didascalia – forse maggiore degli altri anni: mettendo idealmente in fila tutti i turisti che affollano i litorali, si calcola che ve ne siano 5 mila per ogni chilometro». Ma in un “taglio basso” spunta l'anticipazione: «Vertice per il dollaro presieduto da Nixon». E il sommario spiega: «Convocati a Camp David i consiglieri economici per un esame della situazione e delle eventuali misure da prendere».

Chiuse le edicole per la festività il giorno seguente, martedì 17 agosto i quotidiani aprono “a nove colonne” (come si diceva una volta): «Sospesa la convertibilità del dollaro in oro / Una tassa del 10 per cento sulle importazioni» si legge sul «Corriere della Sera», mentre il titolo del «Sole 24 Ore» è più articolato: «La crisi monetaria internazionale dopo i provvedimenti di Washington / Il dollaro non più convertibile in oro diventa soggetto alle leggi di mercato». Allora non era ancora nata «Repubblica».

Loading...

La prima pagina del Sole del 17 agosto 1971 Visualizza

Precisiamo anzitutto che la convertibilità del dollaro – al cambio ufficiale di 35 dollari per un'oncia di oro fino (poco più di 31 grammi) – era riconosciuta solo per le banche centrali degli Stati e non per i privati. Da alcuni anni funzionava anche un mercato libero dell'oro, salito negli ultimi mesi a circa 42 dollari l'oncia. Ma fu subito chiaro che la mossa del presidente americano Richard Nixon, annunciata con un discorso in tv la sera del 15 agosto, di fatto metteva fine al sistema monetario internazionale del dopoguerra. In tutto il mondo vengono sospesi cambi e quotazioni: a Tokyo, invece, il 16 agosto le contrattazioni si svolgono regolarmente, ma la Banca centrale giapponese deve assorbire 700 milioni di dollari in un solo giorno.

L'intento della Casa Bianca è quello di costringere l'Europa occidentale e il Giappone a rivalutare le loro monete, per ridurre il pesante deficit della bilancia dei pagamenti americana: sono gli anni della guerra in Vietnam e gli Stati Uniti hanno visto ridursi le loro riserve auree da oltre 24 miliardi di dollari nel 1948 a 10 miliardi. Si avvicinano le elezioni presidenziali del 1972 e Nixon per essere rieletto ha bisogno che l'America sia in piena ripresa economica, anche a costo di alimentare l'inflazione e di svalutare il dollaro. Come scrive «Il Sole 24 Ore» del 17 agosto, Wall Street punta decisamente al rialzo e il primo giorno di contrattazioni dopo i provvedimenti di Washington registra scambi per oltre 31 milioni di titoli (forte soprattutto la domanda per gli automobilistici).

Preoccupa l'Italia la tassa del 10% sulle importazioni Usa

In Italia il governo è presieduto dal democristiano Emilio Colombo, alla guida di un quadripartito Dc-Psi-Psdi-Pri. Rientrato d'urgenza a Roma, Colombo riunisce il governatore della Banca d'Italia Guido Carli e il ministro del Tesoro Mario Ferrari Aggradi per esaminare la situazione nuova e studiare le prime contromisure. Ovviamente negativa per l'Italia è la ripercussione della soprattassa del 10% sulle importazioni americane, una misura protezionistica di tipo classico, che colpisce in particolare il nostro export di tessili e calzature. In vista del Consiglio dei ministri Cee, già annunciato per il 19 agosto, Palazzo Chigi auspica una «iniziativa europea» in tempi brevi.