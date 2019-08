Cinquant’anni dopo Woodstock, rivive il sogno di un mondo nuovo

3' di lettura

«Dobbiamo andare e non fermarci finchè non siamo arrivati», «Dove andiamo?», «Non lo so, ma dobbiamo andare». Sotto La stagione della strega, di James Leo Herlihy, pubblicato nel 1971, suona – e forse non è un caso – la voce di Jack Kerouac. Né lui né il suo romanzo, pubblicato vent’anni esatti prima, vengono mai citati nelle pagine dello scrittore di Detroit, di recente ripubblicate da Centauria a mezzo secolo da Woodstock. Eppure è impossibile non accostare le pagine dell’autore di origine canadese (gli amici lo chiamavano Ti Jean, e chi lo conosceva, Fernanda Pivano in testa, pronunciava il cognome come Kerouàc, alla francese) scritte a getto continuo su un rotolo di carta copiativa al diario altrettanto torrenziale di Gloria Random, e al suo viaggio – che passerà, brevemente, per continuare i corsi e ricorsi storici, proprio dal Canada.

Se però i protagonisti di On the road avevano una sola parola d'ordine “Ad ovest, ad ovest!”, il viaggio della diciassettenne Gloria, il cui cognome parlante potrebbe suonare come “a caso” – una ragazza qualsiasi insomma – e del suo amico John, omosessuale e renitente alla leva, guarda invece verso est. Quando una notte scappano di casa e da genitori oppressivi e borghesi, perfettamente Wasp (White-anglo-saxon-protestant, i nemici giurati di quelli come loro) hanno giusto i soldi per un biglietto per il lungo viaggio in autobus. Loro però sanno dove andare, la meta è precisa: New York.

È il 2 settembre 1969, e intorno a Gloria e John sta succedendo tutto. Woodstock, appunto, la miccia scatenante, e l'uomo sulla luna. C'è, soprattutto, la percezione esatta che tutto stia cambiando. Che chiunque sia nato in quegli anni sta vivendo l’era dopo la quale niente sarà diverso, la rivoluzione dell'amore universale scriverà una nuova storia. Di cui Gloria e John vogliono non solo sentirsi, ma essere parte. E allora non possono non partire, andare incontro a se stessi e al rimosso che il mondo borghese ha voluto imporre loro, che per la ragazza ha le sembianze nebulose di un padre ebreo polacco, professore universitario accusato di comunismo: l’eroe perfetto di ragazzi affamati di controcultura, che per rinascere cominciano dal nome: Gloria scompare dentro la Strega (recupero e sovvertimento del cognome paterno) e l'amico diventa Roy.

Sono due persone nuove quelle che si perdono dentro la Grande Mela, e in un rutilante susseguirsi di avventure brevi e fulminanti sperimentano la realtà – a tratti surreale e forse persino inconcepibile per chi non l'ha vissuta – dei figli dei fiori. Le molte e dense pagine - cariche di avvenimenti che sono tutti piccoli eppure deflagranti simboli – descrivono vividamente la libertà che Pivano raccontava come: «Un decondizionamento totale fino all’irresponsabilità, l'annullamento del Super io e di qualsiasi controllo, il rispetto soltanto dell'energia vitale».

Nella comune in cui i due giovani trascorrono gran parte della loro fuga, sotto cui si nasconde il cottage che lo stesso Herlhihy creò insieme al mentore amante Tennessee Williams, ci sono tutti gli ingredienti: il buddhismo, la marijuana, la libertà in tutte le declinazioni che si possono concepire: eppure l’ingenuità a tratti infantile con cui gloria e i suoi amici guardano la realtà non è incoscienza: è il tentativo di spiegarsi, lo sforzo di comprendersi e dare forma a una nuova realtà.