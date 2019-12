Cinquanta anni fa la strage. Chi è il vero «mostro» di Piazza Fontana

Terzo: nell’Italia di allora, l’ordine giudiziario era impreparato ad affrontare un simile eccidio indiscriminato di civili. Non soltanto per la mancanza di un adeguato «know how», ma anche per la mentalità conservatrice se non reazionaria che permeava le alte sfere della magistratura, formatesi in epoca fascista e incapaci di cogliere il disegno complessivo di una strage non rivendicata. Le Corti d’Appello e la Cassazione smonteranno pervicacemente indagini, istruttorie e sentenze cui erano pervenute toghe più giovani, cresciute in età repubblicana.

Benedetta Tobagi ha compulsato questi sanguinanti scartafacci con la giusta distanza dello storico e l’acribia del filologo, condensandoli in un libro che – ricostruendo dettagliatamente per la prima volta un «processo impossibile» durato ben 36 anni – offre una visione d’insieme che nessun altro ricercatore era stato finora in grado di tracciare con altrettanto rigore.

Piazza Fontana rivelò anche la frattura tra magistrati romani (ontologicamente attenti agli equilibri del potere politico) e milanesi e veneti, assai più coraggiosi. I «settentrionali» sono i veri protagonisti del fortunato libro di Gianni Barbacetto, giunto alla terza edizione rinnovata, mentre Angelo Ventrone ha curato anche un denso volumetto in cui le varie trame eversive – da piazza Fontana alla P2 – sono ricostruite dagli stessi magistrati che le hanno indagate (ci sono, fra gli altri, i contributi di Pietro Calogero, Giovanni Tamburino e Giuliano Turone).

Un discorso a parte merita il più giovane Guido Salvini, il quale già nei primi anni Novanta aveva dischiuso «la porta sull’inferno», come scrive Barbacetto, iniziando a istruire un nuovo processo su piazza Fontana conclusosi nel 2005 con la citata sentenza della Cassazione, che confermerà l’assoluzione (dubitativa) degli ordinovisti Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi, avallando però la matrice neofascista veneta. Ora Salvini pubblica un tomo di oltre 600 pagine in cui ripercorre amaramente la storia della propria inchiesta, fra testimoni dimenticati e pellicole Super 8 – mai ritrovate – che avrebbero documentato l’arrivo dello stragista a bordo di un camion e la successiva esplosione.

Secondo il magistrato milanese, su piazza Fontana non si è potuto raggiungere una piena verità giudiziaria non solo per la frammentazione dei processi e l’acquisizione a singhiozzo delle prove, ma anche per le gelosie e rivalità che negli anni Novanta hanno segnato i rapporti fra i magistrati. Certamente le aspre pagine riservate dall’autore a tanti rinomati colleghi non passeranno inosservate.