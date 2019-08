Videogiochi, 5 app da scaricare sullo smartphone prima di partire Metti che devi partire per le vacanze e non hai intenzione di portarti dietro console portatili o addirittura macchine da gioco domestiche. E non ti senti ancora pronto per litigare con lo streaming. Vuoi partire, nudo, solo con lo smartphone. Ecco che cosa ti conviene scaricare di Luca Tremolada

RFS Real Flight Simulator

Rfd - Real fight sumularot (Android, iOs)

I simulatori di volo sono stati tra i primi giochi per Pc. Quello che consigliamo è made in Italy ed è una simulazione di volo di linea. Prodotto dalla Rortos permette di volare in qualsiasi parte del mondo ed esplorare scenari e aeroporti in alta risoluzione con mappe satellitari, edifici 3D, piste, procedure e traffico aereo. Si può anche chattare con altri piloti e volare con loro in multiplayer, gestire i piani di volo e interagire con i controllori del traffico aereo.

Welcome to Dr. Mario World

Dr. Mario World (Android, iOs)

L’idraulico baffuco indossa il camice da medico. Dr. Mario World è come il Tetris ma meno noioso. Serve combinare almeno tre oggetti dello stesso colore. Cinque differenti mondi composti da un totale di 169 livelli e si può giocare in multiplayer. È un gioco Nintendo, inzi e non sai quando finisci.

Doom e Doom II (iOs e Android)

La notizia arriva direttamente da QakeCon. Sono già disponibili per smartphone Doom e Doom II. Lo so, può essere insensato giocare agli sparattutto su telefonino e non è da tutti. Ma se per caso hai più di quarant’anni e conosci Doom non puoi permetterti di non tornare da quelle parti. Anche solo per sentirti giovane.

Brawl Stars: non c'è tempo per spiegare

Brawl Stars (Android, iOs)

È dei creatori di Clash of Clans, Clash Royale e Boom Beach. Ed è il più amato dagli adolescenti e il più odiato dai genitori. Le partite durano meno di tre minuti, si gioca online con gli amici e si paga solo per acquistare skin (per eliminare i nemici con stile, scrivono sul sito). Se sei una mamma o un papà prima di vietarlo conviene giocarci almeno un po’. Anche solo per capire meglio di che si tratta.