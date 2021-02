Cinque aziende in pista per Piaggio Aero Leonardo fuori dalla competizione

«Avere cinque pretendenti in short list è un risultato molto positivo - ha commentato Nicastro - soprattutto se si considera che l’emergenza pandemica ha oggettivamente scoraggiato molti soggetti esteri, soprattutto quelli che hanno maggiormente sofferto delle restrizioni ai viaggi».

In accordo coi tecnici del Mise, ha poi spiegato Nicastro, «ho ritenuto utile, in questa fase, non rendere vincolanti le offerte, in modo da permettermi, dopo la fase di analisi, di avviare trattative a tutto tondo con chi avrà presentato la migliore proposta: ovvero con il miglior piano industriale, le maggiori garanzie future e il prezzo di acquisto più alto». Non si chiude dunque la possibilità di un efventuale ritorno in pista anche di Leonardo.

È previsto, spiega una nota, che le negoziazioni durino al massimo un mese, per arrivare poi a un’offerta irrevocabile e vincolante.«Intendo far partire quest’ultima fase - ha aggiunto Nicastro - al più presto, immediatamente dopo un ulteriore passaggio autorizzativo richiesto dal ministero. Autorizzazione che spero arrivi tempestivamente e non rallenti ulteriormente il processo di vendita più di quanto non sia già avvenuto sinora».