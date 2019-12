Cinque condanne a morte per l’omicidio Khashoggi Tra i condannati per il brutale assassinio del giornalista all’interno del consolato saudita di Istanbul non ci sono né Saud al-Qahtani, stretto consigliere del principe Mohammed bin Salman né il console

Una veglia per chiedere giustizia per Khashoggi

2' di lettura

Cinque persone sono state condannate a morte da un tribunale dell’Arabia Saudita e altre tre alla reclusione per un totale di 24 anni come colpevoli dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, brutalmente assassinato all’interno del consolato saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018. Lo ha annunciato il procuratore capo di Riad. I nomi dei condannati non si conoscono. Si sa però che Saud al-Qahtani, stretto consigliere ed ex responsabile per la comunicazione sui social media del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non è stato accusato ed è stato rilasciato. L’omicidio, secondo la corte saudita, non è stato premeditato.

Assolti i personaggi più in vista

Oltre che l’ex consigliere del principe, non è colpevole nemmeno il console generale saudita Mohammed al-Otaibi, nonostante l’omicidio sia avvenuto all’interno del suo ufficio di rappresentanza diplomatica mentre egli si trovava al suo interno. Quest’ultimo sospettato così come altri nove - di cui non è stato reso noto il nome - sono stati rilasciati dal carcere dove erano detenuti in attesa del giudizio. Inoltre la corte, dopo nove udienze a porte chiuse (ha assistito solo un gruppo ristretto di diplomatici) ha concluso che l’omicidio non era premeditato. Il giornalista, da tempo critico con la casa regnante saudita, il 2 ottobre 2018 era entrato nel consolato suadita di Istanbul per ottenere documenti necessari a sposare Hatice Cengiz, la sua fidanzata turca, e ne era uscito morto, con il corpo fatto a pezzi per essere nascosto in borsoni e portato via dalla sede diplomatica saudita.



Secondo le indagini condotte dagli esperti dell’Onu c’erano «prove credibili» di responsabilità individuali del principe e del suo consigliere. Secondo il rapporto speciale delle Nazioni Unite agenti sauditi furono registrati mentre parlavano di come fare a pezzi il corpo molti minuti prima che Khashoggi entrasse nel consolato. Ma l’omicidio, ha stabilito il tribunale di Riad, non è premeditato. Secondo le autorità turche delle cinque persone sospettate quattro erano collegate al principe ereditario bin Salman. Una di esse era un frequente accompagnatore del principe, visto con lui a Parigi e Madrid e fotografato con Mohammed durante le visite negli Stati Uniti. Altri tre sospettati erano invece collegati alla scorta che si occupa della sicurezza del principe.

Khashoggi è stato torturato e fatto a pezzi dentro il consolato saudita a Istanbul mentre era ancora in vita. A rivelare i drammatici dettagli era stato il quotidiano filo-governativo turco Yeni Safak, che citava una registrazione audio di quei momenti da cui risultava anche la presenza del console Mohammed al-Otaibi poi tornato in Arabia Saudita. E adesso assolto.