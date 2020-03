Cinque imprese del Sud: pronte a convertire le linee per produrre respiratori

Le imprese in campo

Ecco le cinque imprese: Protom, realizza tra Italia, Francia e Brasile componenti meccaniche ed elettromeccaniche per il mercato civile e militare dei maggiori player dell'aerospazio, della difesa e del settore navale; Dema, con stabilimenti industriali a Somma Vesuviana (Napoli) e a Paolisi (Benevento) e due a Brindisi, produce parti a controllo numerico, componenti in materiale composito, con 700 dipendenti; Desa, presente all'interno dell'aeroporto di Capodichino, offre servizi di ingegneria e design nei campi dell'aerospazio e del settore ferroviario. Atm (advanced tools and moulds) fa manutenzione di macchinari di alta precisione nel mercato dell'automazione. E infine, Nes, design and engeenering.

In cifre

Queste aziende sarebbero disponibili da subito a dedicare al progetto almeno 20mila ore al mese di capacità produttiva, 4000 ore al mese di progettazione e 3500 di industrializzazione.

«Noi di Dema offriamo le nostre capacità ingegneristiche e industriali per supportare il Politecnico di Bari nella realizzazione emergenziale di respitatori – dice l’ad Renato Vaghi – ma dobbiamo ridurre i tempi di progettazione e testing non compatibili con quelli della diffusione del virus.

«Siamo in condizione di mettere a disposizione tutte le nostre capacità ingegneristiche e produttivein brevissimo tempo – dice Fabio De Felice, presidente di Protom – mettendo da parte personalismi e aspetti legati alla concorrenza per convergere sull'unico obiettivo di dare una mano al nostro Paese martoriato»