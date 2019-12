«Cinque milioni per estendere gli Its a tutte le province» Per l’assessore al lavoro del Lazio saranno utilizzati anche i fondi Ue di Giorgio Pogliotti

Claudio Di Berardino, assessore al lavoro del Lazio

Una “dote” di 5 milioni per sostenere gli Its, con l’obiettivo di passare dagli attuali 8 a 10 istituti già il prossimo anno. E un appello alla politica perchè riveda i tagli a ore e fondi all’alternanza scuola lavoro.

A parlare è l’assessore al lavoro della regione Lazio, Claudio Di Berardino, che ha puntato in modo convinto sulla formazione professionalizzante, a differenza dei suoi predecessori.

Assessore, per quale motivo anche la regione Lazio ha deciso di utilizzare i fondi comunitari per supportare il sistema della formazione tecnica superiore?

Stiamo puntando molto sugli Its e sui poli tecnico professionali, abbiamo avviato azioni di supporto per qualificare maggiormente il sistema della formazione tecnica superiore, rendendolo più corrispondente alle esigenze imprenditoriali, del mercato del lavoro e dello sviluppo territoriale. Con un bando prevediamo l’impiego di risorse del Fondo sociale europeo per 2milioni euro sull’asse Istruzione e Formazione.

A quanto ammontano i fondi complessivi disponibili nel Lazio per la formazione terziaria non accademica?

Per il 2019 il Miur ha stanziato 1.804.582 euro, il 70% sono spesi per la gestione ordinaria e il 30% per premiare chi fa meglio. A questo si aggiungono risorse in cofinanziamento regionale, pari a 1.026.838 euro e i 2 milioni di fondi europei. In totale sono circa 5 milioni.

Può fare il punto sul sistema degli Its nel Lazio: quanti ne avremo a settembre?

Attualmente abbiamo 8 Its, l’ultimo inaugurato a ottobre sulla meccatronica a Frosinone ha 28 iscritti. In tutto sono coinvolti circa 600 ragazzi nel sistema Its che consideriamo un’importante politica attiva, una modalità ulteriore per completare il ciclo formativo. Pensiamo di potenziare l’offerta con altri 2 Its per coprire tutte le province, compresa Rieti finora esclusa. Lavoriamo per avere a settembre 10 Its. Producono importanti risultati almeno su due fronti: lo sbocco occupazionale oscilla tra il 90 e il 95%, la coerenza tra il percorso formativo e l’occupazione riguarda il 90% dei diplomati assunti.