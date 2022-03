Cinque misure per una possibile uguaglianza

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Mi piace ricordare in questi giorni un traguardo di cui tutti gli italiani dovrebbero essere orgogliosi: il nostro paese ha l'onore di avere la prima donna ad aver ottenuto un dottorato di ricerca. Dobbiamo questo orgoglio a Elena Cornaro, una giovane donna veneziana che nel 1678 riuscì a superare pregiudizi e difficoltà per ottenere un dottorato in filosofia all'Università di Padova. Dopo l'impresa della dottoressa Cornaro, molte altre donne hanno continuato ad abbattere le barriere e ad allargare gli spazi di libertà. Grazie a tutte loro, oggi contiamo in Italia più donne laureate che uomini, secondo l’ISTAT, e più della metà dei dottorandi è donna.

Tuttavia, quattro secoli dopo le gesta di Elena Cornaro, ci sono ancora spazi di libertà e uguaglianza da conquistare. Nonostante la normalizzazione dell'accesso all'università, solo il 16% degli studenti in materie STEM nelle università italiane sono donne, secondo il rapporto di WeWorld “We Stem for Our Future”, pubblicato recentemente. La situazione non è molto migliore in Europa, dove la percentuale di donne con laurea nelle materie tecnologiche rimane intorno al 20%.

Loading...

Un doloroso divario di genere che si ripercuote nel mondo del lavoro e che sta determinando uno squilibrio nella presenza delle donne nei settori tecnologici, destinati ad impattare profondamente sul nostro presente e sul nostro futuro. Oggi meno di 2 professionisti su 10 nel settore IT italiano sono donne, secondo l’indice DESI della Commissione Europea.

Questa perdita di potenziale e di talento è insostenibile, sia socialmente che economicamente. Secondo la Bank of America, se non esistesse il gender gap, le nostre economie aggiungerebbero fino a 23 trilioni di euro al PIL globale entro il 2025, equivalente alla ricchezza di Cina e Stati Uniti messi insieme. La disuguaglianza è semplicemente troppo costosa.

Tuttavia, non è solo una questione economica. La visione utilitaristica rappresenta solo una delle dimensioni del problema, ma non è sufficiente: siamo di fronte a una ingiustizia di natura sociale che rischia di radicarsi. In un mondo governato in gran parte da algoritmi di apprendimento automatico, la mancanza di donne ingegneri e programmatori sta portando all'emergere di pregiudizi algoritmici di genere, che possono amplificare e perpetuare la discriminazione e la disuguaglianza. Il futuro viene ora scritto nel linguaggio del codice, che rischia di riprodurre i pregiudizi, a volte involontari e indesiderati, dei suoi programmatori.