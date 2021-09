Cinque Paesi Ue contro i 500 euro: la Bce elimini le super banconote

È vero, si spiega, che dal 2016 ad oggi c’è stata «una diminuzione di un quinto» rispetto ai volumi precedenti la cessazione dell’emissione, ma questo è un fenomeno fisiologico (legato anche al deterioramento delle banconote) per cui sinora c’è stata una «contrazione del 35% rispetto al picco di dicembre 2015 (allora c’erano circa 613 milioni 500 banconote in circolazione). Chiediamo pertanto – si dice nel testo - alla Commissione di impegnarsi con la Banca centrale europea per prendere in considerazione ulteriori passi in merito alla banconota da 500 euro, compresa l’introduzione di un’eliminazione graduale per consentire la progressiva conversione da parte del pubblico in banconote di taglio più piccolo sotto la supervisione delle banche e delle banche centrali».

Una misura contro l’evasione

Ora l’eliminazione di quella banconota viene vista come una dichiarazione di guerra al mondo dell’evasione fiscale. Sul tetto al contante i 5 paesi ricordano come nella Ue 18 Stati membri hanno introdotto soglie inferiori (tra mille e 3 mila euro, tra cui ovviamente i paesi scriventi), che «si sono rivelate particolarmente efficaci anche per portare le persone a utilizzare pagamenti tracciabili». Ricordano però che «l’esistenza di misure ampiamente diverse in atto in vari paesi della Ue aumenta le difficoltà di conformità e colpisce le imprese e le famiglie legittime aumentando i costi e creando potenziali ostacoli alle attività economiche legali. Inoltre, la mancanza di un’azione decisa contro gli ingenti pagamenti in contanti può frenare lo sviluppo e l’utilizzo di mezzi di pagamento avanzati, soffocare le innovazioni tecnologiche, svantaggiare il sistema dei pagamenti della Ue rispetto ad altri ambiti di pagamento». Per questo motivo si ritiene poco efficace una soglia a 10 mila euro, mentre più sarebbe un tetto massimo per tutti a 5 mila euro.