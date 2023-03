Cinque parole chiave per un nuovo approccio manageriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il 15 ottobre del 2023 Italo Calvino avrebbe compiuto 100 anni. Del 1988 è la prima edizione delle Lezioni Americane, che compiono 35 anni. Una doppia ricorrenza che va celebrata, un’ottima occasione per scoprire o riscoprire la freschezza delle Lezioni Americane per i manager e, più in generale, per le culture aziendali, in un tempo in cui si sente con forza il bisogno di nuovi stimoli e più avvincenti approcci nell’immaginare modelli organizzativi, stili manageriali e asset valoriali comunitari.

Le Lezioni Americane sono cinque: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità (la sesta, coerenza, è stata solo progettata). Lezioni mai tenute e solo preparate, a causa della prematura morte di Calvino, rese fruibili per tutti e raccolte in un unico libro grazie al lavoro della moglie Esther.

Loading...

Calvino, nel suo testo, disegna un percorso non facile per i non addetti ai lavori. Ma una lettura attenta e orientata fa emergere significati e declinazioni di queste cinque parole che risuonano utilissime, sia per la loro attualità (la molteplicità, per esempio, richiama l’inclusione), sia per la loro assenza (ce ne fossero di leggerezza e di visibilità, così come lui le intende), sia per la loro puntualità (quanta inutile retorica ha svuotato di senso parole come rapidità ed esattezza).

Calvino parla di “leggerezza pensosa” da opporre a un’idea di leggerezza come superficialità, frivolezza, vaghezza, abbandono. La associa a parole quali cura gentile, sensibilità, tatto, scarto, mobilità, dinamismo. Usa immagini visive per descriverla (la luna); evoca l’eroe leggero Perseo e Mercuzio, personaggio Shakespeariano il cui modo di muoversi nel mondo è caratterizzato da to dance, to soar, to prickle (ballare, levarsi, pungere); e cita Paul Valery, “Il faut etre léger comme l’oiseau, et non comme la plume”. La leggerezza è per Calvino, nel suo lavoro di scrittore, togliere peso e parole: lo dicevano anche Fruttero e Lucentini, lo chiedeva anche Steve Jobs, facendo suo il less is more di Mies Van Der Rohe.

La rapidità ha a che vedere con il ritmo e con la durata, con il buon narrare, con la velocità mentale, con la prontezza di adattamento, con l’agilità dell’espressione e del pensiero. «La rapidità dello stile e del pensiero vuol dire soprattutto agilità, mobilità, disinvoltura». Sottolinea Calvino che “un ragionamento veloce non è necessariamente migliore di un ragionamento ponderato, ma comunica qualcosa di speciale che sta proprio nella sua sveltezza”. Forse brivido, adrenalina, ebbrezza. Viene in mente una frase del famoso pilota Mario Andretti: “Se è tutto sotto controllo, stai andando troppo piano”. E a proposito di dis-correre (che contiene la parola correre) e di comunicazione, Calvino esalta la ricerca di un’espressione necessaria, unica densa, concisa, memorabile.