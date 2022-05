Cinque poeti stranieri per orientarsi nel contemporaneo

Cees Nooteboom

Lo scheletro di un'opera d'arte che diventa parola e trasmigra da una forma all'altra, è il telaio di Autoritratto di un altro (traduzione di Fulvio Ferrari, Crocetti) di Cees Nooteboom. Forzando i limiti del linguaggio, trentatré frammenti lirici tentano di rendere l'essenza di altrettanti disegni dell'artista tedesco Max Neumann. Il poeta si lascia così sopraffare dagli stimoli, da ricordi e visioni altrui che rinascono esteticamente tra le sue mani. È la stessa inclinazione che Nooteboom trasmette in Venezia. Il leone, la città e l'acqua (traduzione di Fulvio Ferrari, Iperborea), una guida immersiva nella città acquatica, dove la bellezza incontenibile si propaga effimera lungo i canali e attraverso le calli, stordendo il viaggiatore pronto a smarrirsi.

È il passato con i suoi molteplici strati a far emergere Venezia dal mare, e il rapporto con questo «mezzo bastardo dell'immaginario», come lo definisce Anna Maria Carpi, ha segnato anche la sua recente produzione poetica. La nota germanista ha vissuto a lungo in laguna con le finestre basse, vicino all'Accademia, dove Nooteboom è stato travolto da La tempesta di Giorgione: «C'era un significato che mi riguardava e non capivo quale. Lei era dipinta e io, per il momento, ero ancora reale. Volevo entrare nel quadro? Ma chi poteva dipingermi? Il muro del tempo che ci separa è invisibile, ma non posso attraversarlo o scavalcarlo».

Durs Grünbein

Se di Carpi sono rimasti in sospeso i versi della dichiarazione di smarrimento pubblicata da Marcos y Marcos nel 2020, E non si sa a chi chiedere, di Durs Grünbein, l'autore che lei traduce da oltre un ventennio, continuano a impressionare le connessioni tra sapere scientifico ed erudizione umanistica. L'attimo dopo che consacra la fine di un accadimento qualsiasi, per quanto possa apparire insignificante, è la scintilla che innesca il susseguirsi di immagini in Schiuma di quanti (traduzione di Anna Mari Carpi, Einaudi), l'ultima raccolta del poeta di Dresda.

Le associazioni mentali di Grünbein, che già dal titolo rimanda frammentazione e incertezza, non hanno margini spaziotemporali: «Non ci vuole dell'eros per resistere a questa vita da cani / per strade che ribollono, dove d'estate l'asfalto cuoce?», domanda provocatoriamente al lettore citando l'odi et amo di Catullo e denudando l'incapacità di gestire le passioni della società attuale, di renderle qualcosa di più di qualche impulso insensato, fine a sé stesso, associabile ai cartelloni pubblicitari sempre più invasivi in metropoli sempre più anonime.