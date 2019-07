Cinque report nel cassetto fiscale per monitorare il livello di rischio a cura di Gianluca Dan

IL QUESITO

Quali sono gli strumenti informativi per il posizionamento del contribuente?

Con gli acronimi Res, Ras, Ran, Rab e Rap, l’agenzia delle Entrate ha individuato in cinque report gli strumenti informativi di supporto per le imprese e i professionisti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). L’agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente soggetto agli Isa, tramite il cassetto fiscale, una serie di informazioni rilevanti per poter capire il posizionamento del singolo rispetto al proprio settore di appartenenza. Questi ulteriori servizi informativi nascono dalla nuova strategia annunciata dall’amministrazione finanziaria volta a creare un rapporto collaborativo preventivo tra il contribuente e il fisco rispetto al semplice accertamento ex post “tipico” dei controlli basati sugli studi di settore. Risulta quindi essenziale per il singolo contribuente avere la certezza preventiva su eventuali situazioni personali di rischio rispetto al settore nel quale opera.

Già in un’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria del 10 maggio 2017 l’allora direttrice delle Entrate, Rossella Orlandi, aveva anticipato la possibilità di rendere disponibile nel cassetto fiscale del contribuente un report di affidabilità personale e sul sito dell’Agenzia specifici report informativi relativi all’andamento economico dei settori interessati dagli Isa.

La Sose, partner metodologico del Mef per tutte le attività relative all’analisi strategica dei dati in materia tributaria e di economia d’impresa, ha confermato che il cassetto fiscale conterrà, oltre ad informazioni e dati relativi agli studi di settore già disponibili per il contribuente, una serie di report per fornire degli strumenti informativi di supporto alle imprese/professionisti interessati.