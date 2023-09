Cinque serie da non perdere: Gen V e The Continental. A settembre è tempo di spin-off

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due spin-off, il primo da un film cult come John Wick e il secondo dalla serie The Boys che in pratica ha riscritto le regole del black humor. A settembre si riparte con due carotaggi eccellenti che promettono benissimo. Attesa a un colpo di reni invece è la Ruota del tempo sull'orlo del flop. Mentre per gli spettatori di Apple+ torna finalmente The Morning Show. Per il resto, resta da digerire l'operazione live action di One Piece. Mentre in agosto è da recuperare la terza stagione di Evil: una rivelazione. Buona visione.

La Ruota del tempo – Stagione 2 - 1 settembre

Diamo una seconda change alla Ruota del tempo. Siamo arrivati al punto che Rand al'Thorha scoperto di essere il Drago Rinato, e quindi ora sa che o è destinata a salvare il mondo o a distruggerlo. La prima stagione era di attese, anche troppo di attese. Ora però o decolla o è un flop. E le prime puntate saranno cruciali. Amazon Prime.

La Ruota del tempo – Stagione 2

The Morning Show – Stagione 3 - 13 settembre

Forse è la più bella serie tv che potete trovare in esclusiva su Apple Tv+. Jennifer Aniston e Reese Witherspoon sembrano nate per questo ruolo. La tv americana è in crisi. Arrivano le grandi piattaforme digitali. Siamo al finale di stagione.

The Morning Show – Stagione 3

The Continental – miniserie - dal 22 settembre

Prime dovete vedervi i quattro film di John Wick poi desidererete conoscere tutto sull'albergo The Continental e sul giovane Winston Scott. Le serie che nascono come spin off di film di successo servono esattamente a questo. A illuminare quello che c'è sullo sfondo. Perché alle volte è proprio quello che c'è sullo sfondo che rende avvincente quello che sta al centro. Amazon Prime

The Continental: From the World of John Wick

Gen V – Stagione 1 – 29 settembre

Stesso discorso per Gen V con l'unica differenza che in questo caso lo spin-off è di una serie gigantesca come The Boys. Scopriremo la storia della prima generazione di supereroi del Compound V. Amazon Prime