Le serie tv da non perdere a novembre 2023

L’ultima stagione di Crown (video) , forse quella più attesa di tutte. Con la tragedia di Lady Diana e le conseguenze sulla famiglia reale britannica si chiude una delle serie più viste e più amate di sempre. Poi si ritorna a Roma, quella del malaffare e della violenza. Siamo nel 2011 è Subuttaeterna è un sequel-spin off di Suburra. Dopo un romanzo, il film e tre stagioni di serie tv c’è ancora voglia di delinquenza capitolina. Infine, potrebbe essere una sorpesa la mini-serie coreana Vigilante. Nulla di inaspettato ma da un po’ di anni tutto quello che arriva da quelle parti del mondo è ispirato e originale. Quanto al mese scorso confermiamo che Gen-V è un mini-manuale di sociologia adolescenziale. Molto godibile, se ti piace il genere. Mentre la Caduta della Casa degli Usher è davvero imperdibile. E va vista fino alla fine.

Suburræterna

Suburraeterna - Mini-serie – 14 novembre

Siamo a Roma nel 2011. Il governo sta cadendo e Cinaglia prova mettersi al posto di Samurai. Spadino farà la sua mossa. E nuovi delinquenti del mondo di mezzo si affacceranno sulla scena. Il sequel-spin off di Suburra potrebbe anche essere un flop ma quel micro-universo criminale. (Netflix)

The Crown: Season 6

The Crown – Stagione 6 – 16 novembre

Ultima stagione di una delle serie più popolari e attese di sempre. Dall’incidente mortale di Lady Diana fino al 2005. Ci sarà anche spazio per la relazione tra il principe William e Kate Middleton. La stagione è divisa in due parti. Il finale in onda dal 14 dicembre. (Netflix) Vigilante – Mini Serie – 8 novembrePromette di essere un thriller violento, drammatico e diverso dal solito. Kim Ji-yong è un bravo ragazzo che fa il cadetto all’accademia di polizia. Di giorno. Di notte, indossa un cappuccio nero e va a caccia di criminali. Otto episodi, una mini-serie. Potrebbe essere la sorpresa di questo mese. (Disney+).

The Curse

The Curse – Stagione 1 – 11 novembre

Una coppia maledetta e maledettamente divertemente. Loro sono Whitney (Emma Stone) e Asher Siegel (Nathan Fielder che è anche regista). Si presenta come qualcosa di nuovo anche come scrittura. Prodotta da Showtime e A24 è attesissima anche perché tra sequel e prequel sembra un po’ tutto già visto. Paramount+

Slow Horses

Slow Horses – Stagione 3 – 29 novembre

Non ha riscosso il successo che merita. La squadra di agenti segreti perdenti del MI5 guidata da Jackson Lamb è esilarante da ben tre stagioni. E’ vero che vive delle battute di Gary Oldam che impersona il protagonista ma spie come quelle del Pantano non ne vedrai mai sul piccolo schermo. E neanche su quello grande. (Apple+).