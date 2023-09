Cinque serie da non perdere: a ottobre i viaggi nel multiverso in compagnia di Loki

Ascolta la versione audio dell'articolo

Marvel Loki ma solo perché è il personaggio più riuscito di tutta la saga Marvel. La serie di Disney+ dovrebbe segnare una discontinuità dalla deludente saga del Multiverso. Diciamo che i guizzi di Wanda Vision ci mancano moltissimo. Poi Bodies per gli ingegneri del mistero e la Caduta della casa degli Usher per gli amanti del brivido ma solo perché c’è Mike Flanagan. Non c’è moltissimo a ottobre, per fortuna sono partite benissimo sia la Ruota del tempo a cui dobbiamo dare assolutamente fiducia. Ma sopratutto The Continental che è davvero all’altezza dell’universo di John Wick. Su Gen V invece sospendiamo per ora il giudizio. Buona visione.

Loki - Stagione 2

Loki - Stagione 2 - 6 ottobre

Insieme a Wanda Vision è quanto di meglio prodotto in termini di serie tv nella discussa saga del multiverso quella che parte dopo la fine di Avengers Endgame. La seconda stagione della serie Marvel Loki quindi riparte con il principe dell’inganno che si batte per la salvaguardia dell’anima della TVA. Con lui Mobius, il cacciatore B-15 e altri. Tutti insieme appassionatamente alla ricerca del libero arbitrio. Speriamo bene, perché alla Marvel sta mancando coraggio. E i supereroi vivono di coraggio. (Disney+)



Bodies - Stagione 1

Bodies - Stagione 1 - 19 ottobre

Quattro detective in quattro epoche temporali e un omicidio. C’è da svelare un mistero che dura da oltre 150 anni. Bodies parte così, come una premessa che vale già il prezzo del biglietto, mischia i generi e stimola lo spettatore. Non per tutti. I ragazzi ricchi spagnoli non avevano già nulla da dire dopo la seconda stagione. Siamo arrivati alla settimana e sono tutti (o quasi) in psicanalisi. Come i loro spettatori. Ma questo è l’anno della salute mentale. (Netflix)

La caduta della casa degli Usher - Mini Serie

La caduta della casa degli Usher - Mini Serie - 12 ottobre

“La caduta della casa degli Usher” riprende l’omonimo racconto di Edgar Allan Poe del 1839. Non è la prima volta che si fa una serie horror scomodando il più bravo di tutti. Questo volta però al comando c’è Mike Flanagan che ha prodotto “The Haunting of Hill House” e “Midnight Mass”. Quindi ci fidiamo e confidiamo che ne esca fuori una serie moderna e di grande impatto. (Netflix).

Lezioni di chimica - Stagione 1

Lezioni di chimica - Stagione 1 - 13 ottobre.

Se vi piaccino le cose fatte bene leggete questa descrizione: «Ambientata negli anni Cinquanta, “Lezioni di chimica” racconta la storia di Elizabeth Zott, il cui sogno di diventare una scienziata si scontra con una società patriarcale. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio in cui lavora, accetta di condurre un programma televisivo di cucina e decide di insegnare alle casalinghe trascurate del Paese, e agli uomini che improvvisamente ascoltano, molto più di semplici ricette». Come fai non vederla? (Apple+)