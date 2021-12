Cinque serie tv del 2021 da riscoprire (tra sorprese, promesse mancate e flop)

Midnight Mass, il trailer

Midnight Mass - Miniserie - Netflix

È un horror ma non è «quel tipo di horror». Non è un capolavoro e neppure la rivoluzione di un genere. È una serie ipnotica, scritta bene e ambientata meglio. Dove gli ingredienti che i fan dei film di paura conoscono a memoria sono usati con cura e senza mai esagerare. Il risultato è innovativo.

