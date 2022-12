Cinque serie tv che vi siete persi nel 2022 e che dovete assolutamente ri-scoprire

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non parliamo di House of The Dragon e del Signore degli anelli. Ma neanche di The White Lotus, Ted Lasso, Squid Game e di tutte le serie tv famose-famossissime che hanno ricevute quest'anno premi e riconoscimenti. Parliamo invece di piccole produzioni o grandi promesse mancate. Di di prodotti su cui pochi scommettevano, che non hanno avuto il marketing della loro parte ma che nonostante tutto hanno saputo sorprendere.





The Devil’s Hour - Official Trailer

The Devil's Hour – Stagione 1 – Prime Video

Semplicemente fa paura. E quando hai sulle spalle più di quarant'anni di lungometraggi horror non è più così semplice generare uno stato di tensione capace di durare per più di qualche minuto. Questa produzione parte come un classico British noir poi si trasforma in Dark e alla fine in Lost continuando a tenerti inchiodato al divano. Se vi fanno i paura i bambini che vedono cose spettrali allora è la vostra sere tv.

The Sandman. Trailer ufficiale

The Sandman – Stagione 1 – Netflix

Era facile sbagliare. Trasformare in serie tv i romanzi e i fumetti di Neil Gainman non è semplice e il fallimento è dietro l'angolo come si è visto con le due stagioni di American Gods che si sono dimostrate due mezzi flop nonostante il cast stellare. The Sandman invece parte lento ma sta in piedi. Anzi, vi regalerà alcune scene memorabili. Siamo sempre dalle parti del fantastico che inquieta. Ma questa volta inquieta tanto e bene.

DAHMER - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer | Trailer ufficiale 1

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer - Mini Serie – Netflix

La serie televisiva di Netflix che racconta la storia del cannibale di Milwaukee è diventata il terzo titolo della piattaforma di streaming a superare 1 miliardo di ore visualizzate in soli due mesi. Dietro c'è la manina di Ryan Murphy che è un nome e una garanzia (American Horror Story e Glee, solo per fare due nomi). E poi nei panni del cannibale c'è Evan Peters che è colossale e se non vince almeno un Golden Globe vuole che al mondo non c'è giustizia.