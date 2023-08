Cinque serie Tv da non perdere in agosto: Zombiverso batte «One Peace» live action

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le serie tv ispirate a manga di successo e realizzate con attori veri sono pericolose. E difficili. E raramente accontentano i fan. Figuriamoci poi se la serie in questione è One Peace, il più grande successo manga mondiale, qualcosa di paragonabile a Harry Potter. Ma se amate davvero il brivido e cercate qualcosa che potrebbe non essere il più grande flop annunciato di sempre, allora dovete entrare nel primo reality made in Seul ambientato in una apocalisse zombie. Il titolo è perfetto: Zombiverso.

Zombiverso, Trailer ufficiale, Netflix Italia

Zombiverso – Serie Reality Show- 8 agosto

Viene dalla Corea del Sud, ed è ambientata a Seoul. Diciamo che è tipo un reality show alla Squid Games ma l’ambientazione è quella post apocalittica delle invasioni di zombie. Reality nel senso che i dieci concorrenti sono veri concorrenti mentre gli zombie sono attori. Credo non ci sia nulla in grado di generare più perplessità ma il titolo (della serie) non è davvero niente male (Netflix).

Loading...

ONE PIECE, Trailer ufficiale, Netflix Italia

One Piece - stagione 1 – 31 agosto

Ci sarebbe One Piece. Il condizionale è solo perché trasformare in live action il manga che ha venduto di più nella storia è una operazione da far tremare i polsi. Mettetevi nei panni di un fan della saga che si vede i personaggi di Eiichiro Oda in carne e ossa e soprattutto guardate il trailer che non promette davvero niente di buono. La prima puntata la guarderemo tutti. Questo è certo (Netflix)

Ascolta i Fiori Dimenticati, Trailer Ufficiale, Prime Video

Ascolta i Fiori Dimenticati – Stagione 1 – 4 agosto

Non è la solita trasposizione del solito romanzone di segreti e colpi di scena. Parliamo del best-seller di Holly Ringland The Lost Flowers of Alice Hart. Parliamo di un incendio, di una famiglia e di una bambina di 9 anni che riscoprirà a caro prezzo il suo passato. Il libro è davvero emozionante. La serie tv non può essere da meno. Nel cast Sigourney Weaver e Alycia Debnam-Carey (Amazon Prime).

The Bear, Trailer Ufficiale, Disney+

The Bear – Stagione 2 – 16 agosto

La prima stagione è stata una rivelazione, di più: qualcosa di nuovo e pure ben scritto. Jeremy Allen White (Shameless: se non sapete cos’è, correte a vederla) interpreta un giovane chef che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia. Nasce come il libro verità della ristorazione. La seconda stagione parte con grandi attese (Amazon Prime).