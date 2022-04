Cinque serie tv da non perdere in aprile. Ritornano androidi, diavoli e fate (ignoranti)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tornano Madre e Padre e una delle più ispirate e soprendenti serie tv di fantascienza firmata da non a casa da Ridely Scott. Ma anche la serie tv delle Le Fate Ignoranti con la regia di Ferzan Özpetek e Diavoli, il Billions all’italiana. L’appuntamento per i nostalgici di Breaking Bad però è con la sesta stagione di Better Call Saul. Poche invece le nuove produzioni. Aprile è un mese di ritorni.

https://www.youtube.com/watch?v=Qz3u06eXf0E

Loading...

Better Call Saul - Stagione 6 - 19 aprile 2022

Sarà che serie come Breaking Bad non le riescono più a scrive. Sarà di personaggi come Gus (Giancarlo Esposito) e e Mike (Jonathan Banks) sembrano abbiano perso lo stampino. Better Call Soul è la dimostrazione di come le serie tv sono perlopiù ambientazione. Lo spettatore vuole starà là dentro, anche se la storia è debole, e anche se a volte c'è poco da raccontare.

https://www.youtube.com/watch?v=HIz7hg29eEA

Le fate ignoranti – Stagione 1 – 13 aprile

Chi non se lo ricorda Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek? Le terrazze romane, le cene chiassose e quel senso di famiglia allargata che conquisò nel 2001 pubblico e critica. Gli attori non sono gli stessi, il regista sì. Troviamo per esempio Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta e Luca Argentero. La responsabilità è tanta, sono passati vent'anni ma non per i protagonisti. Chissà se riusciranno a ricreare quell'atmosfera? (Disney+)