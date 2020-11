Cinque serie tv da non perdere a dicembre. Arriva la visionaria The Wilds e ritorna The Expanse Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare di Luca Tremolada

Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare

Dicembre poco natalizio quest'anno. Meglio rivolgersi ad altro. Suggeriamo per non incorrere in inutile nostalgie The Wild, un soprendente romanzo di formazione che assomiglia tanto a Lost. Oppure, lo spin-off del demoniaco Penny Dreadful. O, per andare sul sicuro, nello Spazio con la quinta stagione di Expanse. Insomma, buona visione.



The Wilds – Stagione 1 – 11 dicembre

https://www.youtube.com/watch?v=5ZKl2CDRh-8&feature=emb_logo

C'è l'isola, l'aereo che cade e un gruppo di ragazze che più diverse tra loro non è possibile. The Wilds ricorda l'inarrivabile The Lost ma è anche tanto serie tv che parla di giovani ai giovani. Creata da Sarah Streicher è il survival drama da seguire a dicembre. Su Amazon Prime

Penny Dreadful: City of Angels – Stagione 1 – 5 dicembre

https://www.youtube.com/watch?v=jAB-6LiE-qo

Non c'è Eva Green in questo spin-off di una serie tv che ho amato moltissimo. Siamo a Los Angeles nel 1938 nel pieno di uno scontro razziale tra la polizia bianca e la comunità messicana. C'è un demone, l'horror ma meno intrigante della serie originale e Natalie Dormer la Margaery Tyrell di Game of Thrones. Il rischio di delusione è altissimo ma va vista a tutti i costi. Su Sky Atlantic