Cinque serie tv da non perdere a dicembre. Finalmente il reboot di Sex and the City

Due importanti finali di stagione: La Casa di Carta e The Expanse, una serie in cerca di conferme come The Witcher e una che parte con attese fortissime come quella di Guerre Stellari dedicata a Boba Fett. Ma la serie di dicembre almeno è decisamente il reboot di Sex And The City, che non è ancora iniziata e già fa discutere.

The Witcher - Stagione 2 - 17 dicembre

Dove eravamo rimasti? Geralt (il witcher) è ancora convinto che Yennefer sia morta. Porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia, Kaer Morhen. Intanto i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura. In un tentativo estremo di interrompere l'avanzata dei nemici, Yennefer fa ricorso a tutto il proprio potere e rilascia il caos che fino a quel momento è riuscita a controllare. Se non sapete di cosa e chi stiamo parlando non è bene. La serie tv tratta dai romanzi e successivamente dai videogiochi di The Witcher è il fantasy che non puoi non avere visto, letto o giocato. (Netflix)

La Casa di Carta - Stagione 3 Volume 2 - 3 dicembre

Gli ultimi cinque episodi e poi sapremo che fine farà il professore e la sua banda. Tokyo non c'è più, si è fatta esplodere nel finale di stagione per salvare la banda. E non c'è neanche Helsinki. Personalmente sarebbe potuta anche durare di più ma va bene così, anche se il finale ce lo aspettiamo tutti amarissimo. Preparate i fazzoletti.

The Book of Boba Fett - Stagione 1 - 29 dicembre

Non è solo una nuova serie tv ambientata nell’universo di Star Wars. È la serie dedicata al leggendario cacciatore di taglie Boba Fett, uno dei personaggi meglio riusciti di tutta la saga. L'idea è quella di ripetere il successo di The Mandalorian. Siamo insomma dalle parti di Jabba the Hut e dal suo impero criminale. Il meglio di quello che resta di Guerre Stellari. (Disney+)

The Expanse - Stagione 6 - 10 dicembre

A sei anni dal debutto siamo al gran finale di una delle serie più apprezzate dai patiti di fantascienza. Basata dall'omonima saga letteraria di J. Corey sarà composta da sei episodi. Dove eravamo rimasti? Con il sistema solare in guerra, Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte, mentre a bordo dell'astronave Rocinante succede di tutto. Non sempre è stata all'altezza proprio per questo ci aspettiamo un gran finale. (Amazon Prime).