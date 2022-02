Cinque serie tv da non perdere a marzo. Ritorna Bridgerton e poi c’è Halo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se amate gli ambienti altolocati della Londra di fine ottocento dopo il successo clamoroso della prima stagione c’è Bridgerton. Non è il solito drammone romantico in costume. È moderno e sorprendente. Speriamo anche la seconda stagione. Mentre se volete viaggiare più leggeri allora c’è la mini-serie Moon Knight e Halo ispirato all’omonimo videogioco. Più interessante invece è The Boys Presents: Diabolical, che nasce come uno spin-off di The Boys ma a cartone animato. Buona visione.

La prima serie è stata una sorpresa: drammatica ma non troppo. Emozionante ma mai sdolcinata. Quella di Shonda Rhimes è una Londra di fino Ottocento con una voce narrante moderna e coinvolgente. Tutti si attendono una conferma dalla seconda stagione. (Netflix)

Promette di essere la serie più violenta tra quelle prodotte dai Marvel Studios. Moon Knight è Marc Spector, interpretato da Oscar Isaac, un mercenario dopo avere stretto un patto con unl dio della luna egiziano acquista poteri sovrumani e diventa un vigilante. Il supereroe non è tra i più conosciuti. E avrà solo una stagione. Anche per questo forse gli sceneggiatori hanno avuto più carta bianca. Potrebbe stupire. (Disney+)

Se ci hai giocato non puoi perdertela. Ma anche se non ci ha giocato una sguardo glielo devi dare. Perché parliamo della saga di fantascienza più popolare su Xbox. Il protagonista è sempre lui, Master Chief, il ragazzone in armatura verdone con il casco da moto in testa. I nemici sono i Covenant e sono davvero brutti. Se le danno di santa ragione. (Sky Atlantic)

La storia di Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) non è l'ennesima serie ispirata al brand Star Trek. E' un coraggioso esperimento di portare un po' di “pancia” dentro una serie che è sembra stata muscoli e cuore. E poi, dove trovate un personaggio più profondo e vero di Picard? Non lo troverete neppure se lo cercate “là dove nessuno è mai giunto prima”. (Amazon Prime Video)