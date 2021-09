Cinque serie tv da non perdere in ottobre: ricomincia il processo Clinton-Lewinsky

2' di lettura

L'orrore facile facile di “So cosa ha fatto” e i segreti nelle stanza della Casa Bianca quando c'erano Bill Clinton e Monica Lewinsky. Ma anche la storia curda di Alex raccontata in Maid. E l'invasione aliena che colpirà la Terra su Apple+. Tutto molto promettente, ma dovendo sceglierne una il ritorno di Ryan Murphy con American Crime Story è quella davvero imperdibile. Buona visione.

Invasion

Invasion – Stagione 1 – 22 ottobre

Ribattezzata l'invasione aliena di Cupertino, debutta su Apple+ un «classicone» delle serie di fantascienza. Dai produttori di The Martian un sci-fi di quelli che vanno di moda oggi con racconti che si intrecciano, storie di persone in ogni parte del mondo e con in primo piano l'umano di fronte all'ignoto. L'unica certezza è che non sarà una invasione pacifica. E qualcosa dentro di noi cambierà. (Apple+)

So cosa hai fatto

So cosa hai fatto – Stagione 1 – 15 ottobre

Ispirato alla serie horror che conosciamo tutti (I Know What You Did Last Summer) parla di giovani americani che hanno fatto qualcosa che non dovevano e quindi sono per questo perseguitati da un pericoloso assassino che li tormenta. Loro sono belli, disinibiti e molto americani. La serie è horror, ma più teen drama. Si urlerà tantissimo comunque. (Amazon Prime)

American Crime Story: Impeachment

American Crime Story: Impeachment – Stagione 1 – 19/10

Nuovo capitolo della straordinaria e pluripremiata saga antologica creata da Ryan Murphy. La centro lo scandalo del Sexgate o Monica Gate, che ha catalizzato l'attenzione dei media mondiali alla fine degli anni Novanta. Nel mirino di Murphy Monica Lewinsky e Bill Clinton ma anche le figure di Linda Tripp ex dipendente del ministero della Difesa, e Paula Jones, giornalista che in quegli anni aveva accusato lo stesso Clinton di molestie sessuali. Da vedere. (Sky)

Maradona – Sogno Benedetto

Maradona – Sogno Benedetto – Mini Serie – 29 ottobre

Dieci episodi che raccontano la vita di Diego Armando Maradona. Dietro la leggenda, recita il claim. Di Maradona sappiamo tutto o quasi. Non è un documentario ma parliamo del giocatore più famoso di sempre e di una vita straordinaria, sotto tutti i punti di vista. (Amazon Prime)