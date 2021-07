Cinque soluzioni ecosostenibili per la beauty routine

3. Riciclare bene

In generale, i pack in vetro o plastica possono essere riciclati ma con delle particolarità. Gli erogatori a pompetta non sono riciclabili, quindi occorre rimuoverle dal prodotto per garantire il riciclo; lo stesso discorso vale per i coperchi dai flaconi poiché di solito sono realizzati con un materiale diverso, non riciclabile. Le tinte per capelli, gli smalti o i prodotti a base di acqua ossigenata e ammoniaca si gettano insieme ai farmaci, mentre gli spray come lacche, deodoranti e bombolette devono essere portati nelle isole ecologiche.

4. Beauty device green

Per utilizzare i beauty device, dalla phon alla piastra per i capelli, si può utilizzare energia verde prodotta da fonti rinnovabili. È fornita da diversi operatori di luce. Pulsee, ad esempio, dà anche l’opportunità di azzerare la tua impronta di Co2 sull’ambiente.

5. Scegliere prodotti clean

Ovvero i cosmetici con ingredienti naturali, organici, che rispettano la pelle e l'ambiente bandendo molti ingredienti controversi come ftalati, sodio lauriletere solfato, parabeni e fenossietanolo a favore di formule pulite. L’Edta-Tetrasodium Edta, per esempio, è inquinante per l’ecosistema, ciò che termina in “W-dimonium” inquina le acque, gli phthalates hanno un impatto tossico sulla vita degli uomini e degli animali.