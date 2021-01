Cinque trend eco e salubri per l’edilizia del 2021 dalle nuove fiere digitali Le manifestazioni fieristiche riaprono come piattaforme digitali e puntano sul restyling (al traino di superbonus, ecobonus e bonus facciate), ma anche su soluzioni che coniughino minori consumi e impianti per la salute e la sicurezza degli ambienti di Maria Chiara Voci

Dal Bau di Monaco a Klimahouse di Fiera Bolzano, l’edilizia in tempi di Covid riparte dalla vetrina delle fiere in formato digitale. Con uno scenario dominato da quelli che – post-pandemia e nell’epoca dei bonus e degli incentivi per la casa – sono i nuovi trend che domineranno il mercato nel 2021. La parola chiave centrale è ancora quella del “risparmio energetico”, ma con una nuova sensibilità volta al comfort e alla salubrità degli immobili.

