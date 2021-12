Cinque videogiochi da non perdere nel 2021 e i flop che ci dimenticheremo facilmente

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Se guardiamo a Metacritic, il sito che mette insieme i voti di critica e utenti sui videogiochi più in voga del momento, il migliore videogoco dell’anno è Disco Elysium: The Final Cut, seguono The House of Fata Morgana arriva anche su Nintendo Switch, e Tetris Effect: Connected (95).

Il primo solo per Pc è un gioco di ruolo clamoroso perappassionati di Gialli, il secondo è la versione Dreams of the Revenants Edition per Nintendo Switch ed è una visual novel ambientato in una villa maledetta,molto gotica e matura nei contenuti, il terzo infine è un Tetris lisergico e impnotico che si può giocare in cooperativa con amici.

Loading...

Metroid Dread

L’esclusiva Switch sviluppata da MercurySteam è il gioco dell’anno per il Time. Samus Arana, la cacciatrice di taglie più famosa dell’universo, ha raccolto premi anche ai Game Awards. Dopo 19 anni di attesa dall’ultimo Metroid una gradita conferma. La serie non poteva chiudersi meglio.

Forza Motorsport 5

Non è solo perché è il racing game più facile ma perché riesca a piacere anche a chi non è appassionato ai giochi di auto. L’esclusiva di Microsoft per Xbox e Pc è davvero per tutti. Vi ritroverete a sfrecciare sulle strade del Messico finalmente con un approccio turistico alla materiaò Si guida, si accelera e ci si rilassa. Meglio di così.

Resident Evil Village

E’ stata la sopresa di quest’anno. La storia di Ethan Winters ci porta lontano dalle strade di Racoon City dentro una ambientazione articolata e originale. Per essere un videogioco horror è tra i migliori della sua specie. Sopratutto sulle console di nuova generazione.