Cinven rileva la catena Arcaplanet

È alla conclusione il processo di vendita del gruppo Arcaplanet, catena tra i leader in Italia dei prodotti e alimenti per animali domestici. In base a quanto risulta al Sole 24 Ore, il gruppo finanziario Cinven avrebbe firmato per siglare l’acquisizione.

Nella scorsa l'azionista Permira, dopo aver ricevuto qualche manifestazione d'interesse non sollecitata, aveva avviato un processo finalizzato alla cessione della controllata, assieme agli advisor Mediobanca e Bofa Merrill Lynch.

Come anticipato dal Sole 24 Ore lo scorso 17 giugno, Cinven è stato subito il soggetto più attivo sul dossier. Tra gli altri private equity in gara ci sono stati Pamplona, Hellman & Friedman e Pai. Anche la tedesca Fressnapf, che in Italia possiede Maxizoo, ha esaminato il dossier e non è da escludere un’alleanza tra Cinven e quest’ultima.

Arcaplanet è stata fondata nel 1995 a Carasco (in provincia di Genova) dall'amministratore delegato Michele Foppiani. Attualmente è il marchio di proprietà di Agrifarma, a sua volta controllata dal fondo internazionale Permira. Quest'ultimo è presente fin dal 2016 nella compagine azionaria. In precedenza, Arcaplanet è stata controllata da altri operatori finanziari: prima da Credem Private Equity e, successivamente, da Motion Equity Partners.

Si potrebbe, dunque, trattare del quarto passaggio negli ultimi anni tra investitori finanziari.Dopo il suo ingresso come azionista di controllo, Permira ha avviato una crescita sia organica sia tramite acquisizioni, in un settore che è ancora fortemente frammentato sul suolo italiano: sono infatti state rilevate, in rapida successione, Zoomarketshop, Country Shop, Zoodom Italia e Fauna Food-Medivet.In questi anni sono aumentati anche i numeri del gruppo. Arcaplanet ha chiuso il 2019 con ricavi per 306 milioni di euro e un ebitda di 37 milioni.