«Ciò che conta è la durata delle cose che facciamo, la visione del futuro che contengono»

Per definirsi sceglie, e riadatta, le parole di Vitruvio. «Per essere un architetto devi essere un ingegnere, un matematico. Un muratore, un pittore, uno scultore. Devi sapere di numeri, devi guardare le stelle, devi saper scrivere, cantare, dipingere. Avere una visione. Una visione non olistica, perché olistica suona sempre un filo “centro massaggi”. Ma appunto una conoscenza incredibile per rispondere a un livello di complessità altissimo».

Piero Lissoni ti strappa subito un sorriso. E davvero lì c’è molto di questo architetto e designer colto e raffinato, brillante e ironico, brianzolo diventato gioioso narratore di Milano, che da oltre 30 anni guida uno studio associato internazionale, firmando progetti di case, alberghi, uffici e il meglio del design non solo italiano. La sua curiosità culturale, la sua formazione, sono la firma anche di questa scelta professionale di uno studio orizzontale in tempi di grande verticalità delle competenze.

«Io mi sento un uomo europeo, quindi una miscela di culture. Sento fortissimamente il modello umanistico, che non è antiscientifico. Non vorrei fare il saccente, ma noi cominciamo a parlare di modello scientifico nel Secolo dei Lumi. Passiamo dall’alchimia alla chimica. Quindi, parafrasando, la scientificità diventa più specialistica. Ma nel mio mondo noi tocchiamo delle cose che hanno sempre una misura. La specializzazione può anche andare bene, ma non vorrei mai dimenticarmi questa misura. E allora preferisco essere più confuso. Più miscelato».

Se Vitruvio, nella seconda metà del I secolo a.C., detta le regole dell’architettura, cosa ci aggiunge oggi Lissoni? Come si arricchisce nella società tecnologica la dimensione di un architetto? «Con il coraggio di riportare sempre l’essere umano al centro di ciò che facciamo. L’essere umano inteso come misure, proporzioni, ma anche come modello di intelligenza collaterale, cultura, conoscenza, ignoranza. Se non lo fai, quello che accade lo vediamo: ci stiamo trasformando in una miliardata di scimmie evolute, ma di spettacolare ignoranza. Perché qualche ignorantone, che ora vorrebbe portarci in un mondo parallello chiamato Metaverso, un po’ di anni fa ha cominciato a pensare che bastasse semplicemente digitare su una tastiera per sapere tutto, che potessimo trasformare la cultura in qualcosa di pronto. Forse sto diventando noioso, ma spingo per riportare al centro l’umanità. Quando guardi le architetture del passato scopri che questa proporzione era fondamentale persino se si doveva far mangiare l’uomo dai leoni».

L’ossessione della misura e l’ossessione dell’imperfezione sono dei fari per illuminare Lissoni e farci restituire, con lucidità e ironia, la sua vista sulla vita. «Fino agli anni Cinquanta – racconta seduto a un lato dell’enorme tavolo stracolmo di libri nella sua stanza, nello studio multipiano nel quartiere di Brera – siamo stati capaci di averlo questo senso della misura. Poi l’abbiamo completamente perduto. Credo sia stata la spinta anglosassone, molto americana – e non sono anti-americano – a farci diventare feroci, efficienti». Ma non è un’assoluzione, perché il modello ideologico che ha segnato anni di architettura italiana, Lissoni lo schiaffeggia senza pietà. «Eh sì, dobbiamo fare un passo indietro e non dimenticarci che noi siamo pure quelli che hanno fatto il Corviale, lo Zen, le Vele, Scampia; le periferie dure e crude milanesi, torinesi. Opere figlie di visioni spaventosamente ideologiche – penso alla mancanza della piazza, ma c’era il teatro per le performance piuttosto che il luogo dove i bambini si sarebbero espressi secondo una creatività differente – che ci hanno fatto costruire delle periferie mortali. Poi, siccome al peggio non c’è limite, è arrivato il postmoderno».