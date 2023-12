Cioccolato quanto mi costi? Gli effetti del cambiamento climatico sulla barretta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Brutte notizie, per gli amanti del cioccolato: non solo lo pagheremo di più, ma in futuro dobbiamo anche rassegnarci ad averne sempre di meno. La colpa è del cambiamento climatico in Costa d’Avorio, dove si stanno alternando siccità e improvvise alluvioni. È come il battito di ali della farfalla di Pechino che genera un uragano a New York: un Paese africano poco più grande dell’Italia di fatto è l’artefice dei rincari nei carrelli della spesa di tutto il mondo.

Nel 2023 il prezzo delle fave di cacao è schizzato del 62%. Dopo l’olio extravergine di oliva, ricordano gli analisti di Areté, è la commodity agricola che quest’anno è aumentata di più. Un bell’aumento di costo, per le aziende che producono cioccolato.

Giovanni Agostoni rappresenta la terza generazione della famiglia alla guida della Icam, che in 80 anni è passata da un laboratorio artigianale in Valtellina a due stabilimenti industriali del cioccolato e oltre 200 milioni di euro di fatturato. «Mi ricordo benissimo che 13 anni fa, quando sono entrato in azienda, alla borsa di Londra il cacao aveva raggiunto le 2.300 sterline alla tonnellata. Era l’apocalisse, si diceva, un incremento senza precedenti nella storia: in media, lo si era sempre comprato a 1.600 sterline. Non avevamo visto ancora niente: oggi, a Londra, il cacao si vende a 3.500 sterline». Il mondo produce 5 milioni di tonnellate di cacao all’anno e di queste 2,3 milioni arrivano dalla Costa d’Avorio. «Il secondo produttore mondiale è il Ghana - racconta Agostoni - ma fa solo 700mila tonnellate. È chiaro che il prezzo lo fanno gli ivoriani».

La scure del cambiamento climatico

In Costa d’Avorio stanno succedendo molte cose. Le piantagioni di cacao invecchiano e ancora non c’è stato il giusto ricambio. Durante l’ultima stagione sono mancati i fertilizzanti per colpa della guerra in Ucraina. Ma più di tutto c’è un tema climatico: l’alternanza di periodi di siccità a periodi di piogge troppo forti hanno fatto ammalare le piante, che ora producono di meno. «Il raccolto principale - spiega Agostoni - quello che in Africa è appena iniziato e si concluderà a marzo, e che da solo vale 1,8 milioni di tonnellate, è previsto in diminuzione del 25%. Su scala mondiale, vuol dire avere a disposizione l’11% di cacao in meno». A complicare il quadro degli approvvigionamenti arriverà anche la nuova normativa Ue per la difesa delle foreste: da quando entrerà in vigore, non si potranno più importare in Europa materie prime prodotte da terreni oggetto di deforestazione successiva al 2020.

La crisi del cacao però non è solo un’emergenza del 2023. È cominciata prima, ed è qui per restare a lungo. «L’aumento del prezzo delle fave non sarà una tantum - sostiene Janluca de Waijer, da due mesi alla guida di Domori, uno dei marchi d’eccellenza del cacao made in Italy e parte del polo del Gusto di Riccardo Illy - la produttività delle piantagioni è in diminuzione, tra siccità e alluvioni. E adesso ci si è messa anche la paura per gli effetti del Niño, la cui prima conseguenza è stata quella di far aumentare la speculazione su prezzi già alti». Alla Domori per ora sono tranquilli, nei depositi hanno scorte per 10 o anche 12 mesi. Ma il cacao incide per più della metà dei loro costi di produzione e per il futuro occorre fare delle scelte: «Produrre di meno non lo prendiamo in considerazione - dice de Waijer - perché in questo momento la nostra domanda è in crescita. Certo, trovare materia prima spot, al di là di quella opzionata, sarà sempre di più un’avventura, e di quanto aumenteranno ancora le quotazioni lo capiremo solo alla fine dell’anno, con la chiusura dei nuovi contratti. Ma una cosa è sicura: i consumatori devono prepararsi a pagarlo di più, il cioccolato».