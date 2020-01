Cipriani sbarca in centro a Milano con 2 ristoranti e un boutique hotel Continua l’espansione del mitico marchio Harry's Bar di Venezia che dopo le aperture a New York, Miami, Londra, Montecarlo, Abu Dhabi, Dubai e Hong Kong sceglie Milano per un nuovo concept in Italia di Lui.Ben.

Palazzo Bernasconi la prossima sede di Cipriani a Milano

Anche Milano avrà il suo Harry’s Bar, il locale storico e iconico di Calle Vallaresso a Venezia famoso per il cocktail Bellini e per essere frequentato e amato da intellettuali e attori come Ernest Hemingway, Charlie Chaplin, Peggy Guggenheim , Woody Allen e molti altri.

Dal 1931, anno di apertura, il bar ristorante della famiglia Cipriani si è trasformato in un gruppo leader nel food, hospitality & leisure di alta gamma a livello internazionale con sedi a New York, Miami, Londra, Montecarlo, Abu Dhabi, Dubai e Hong Kong e ora anche nel capoluogo lombardo.

Il luogo scelto, ne dà notizia Merope Asset Management, società di investimento e sviluppo immobiliare fondata e guidata da Pietro Croce, è Palazzo Bernasconi uno degli edifici storici di Milano in Corso Venezia.

L’immobile, ex sede della sartoria di lusso di Gianni Campagna, si sviluppa su 4 piani fuori terra e due interrati, per una superficie totale di circa 4.000 mq. Merope si è occupata della riqualificazione e del riposizionamento che sarà interamente destinato ad ospitare il nuovo concept Cipriani.

Apertura nel 2021 con ristoranti e centro benessere

Palazzo Bernasconi conterà 2 ristoranti Cipriani, un boutique hotel, un bar club, un centro benessere e uno fitness. La consegna dell'immobile a Cipriani è prevista per settembre 2020, mentre l'apertura definitiva è in programma nel 2021. Il gruppo a Venezia, dove hanno sede l’Harry's Bar e Harry's Dolci, è gestito da Arrigo Cipriani, mentre il figlio Giuseppe, è il manager che oggi è alla guida delle attività che includono ristoranti, hotel e locali di lusso.





“Cipriani torna in Italia, a Milano, con un innovativo concept che mescola food, hospitality di alto livello e leisure. Per aprire in questa città era fondamentale trovare un luogo all'altezza delle nostre aspettative e Palazzo Bernasconi ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando. Milano sta crescendo a livello internazionale e il gruppo Cipriani vuole essere parte di questo eccezionale sviluppo della città” ha dichiarato Giuseppe Cipriani dopo la firma del contratto di affitto trentennale.