Cir respinge l’offerta di Carlo De Benedetti per strappare Gedi ai figli. Rodolfo: «Sono sconcertato» Il mercato e le minoranze della finanziaria oggetto dell’operazione non gradiscono un’offerta senza premio rispetto al prezzo di mercato. Il figlio Rodolfo: «Profondamente amareggiato e sconcertato» di Antonella Olivieri

Cir respinge l'offerta di Carlo De Benedetti che, tramite la sua finanziaria Romed, venerdì scorso ha sottoposto un'offerta alla holding quotata, controllata dai figli, per riprendersi il 29,9% di Gedi al prezzo di 0,25 euro per azione corrispondenti a 129 milioni di capitalizzazione complessiva. Il punto è che la famiglia De Benedetti non è sola in Cir, perché ci sono nel capitale le minoranze, e la questione non può essere risolta come se si trattasse di un riassetto privato. Inaccettabile, dal punto di vista del mercato e degli azionisti Gedi, visto che si tratta di un'offerta ai prezzi di Borsa di giovedì, quindi senza premio, che andrebbe a smantellare una quota che oggi in Gedi è di maggioranza.

In una nota Cir rende noto: “Con riferimento alla comunicazione diffusa dall'Ing. Carlo De Benedetti, relativa all'offerta non sollecitata né concordata presentata tramite Romed S.p.A., per l'acquisto di una partecipazione del 29,9% in GEDI S.p.A., CIR S.p.A. rende noto di ritenere detta offerta manifestamente irricevibile in quanto del tutto inadeguata a riconoscere a CIR e a tutti gli azionisti il reale valore della partecipazione e ad assicurare prospettive sostenibili di lungo termine a GEDI S.p.A”.

«Quest'iniziativa è volta a rilanciare il gruppo al quale sono stato associato per una lunga parte della mia vita e che ho presieduto per dieci anni, promuovendone le straordinarie potenzialità», aveva spiegato l'ingegnere nella lettera che accompagnava l'offerta di acquisto della quota. «È chiaro che conoscendo bene il settore mi sono note le prospettive difficili, ma credo che con passione, impegno, consenso e competenza il gruppo possa avere un futuro coerente con la sua grande storia» proseguiva la missiva rivelando un'affezione per il gruppo ben oltre la logica dell'investimento finanziario. Un ripensamento da parte di chi, qualche anno fa, aveva passato la mano ai figli, sia sotto il profilo delle quote azionarie che sotto il profilo delle cariche societarie.

Che l'offerta non fosse concordata lo rileva un indizio e lo conferma una presa di posizione. Il primo è che la notizia è stata anticipata dall'offerente Romed, mentre invece avrebbe dovuto comunicarla la società quotata ricevente; la conferma è appena arrivata da Cir che parla di offerta “non sollecitata, né concordata” nel comunicato in cui respinge l'offerta dell'ex padrone definendola “manifestamente irricevibile” in quanto “del tutto inadeguata a riconoscere a Cir e a tutti gli azionisti il reale valore della partecipazione e ad assicurare prospettive sostenibili di lungo termine a Gedi, aspetto sul quale Cir si è da sempre impegnata”.