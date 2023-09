Ciriani, dallo Stato 133 milioni per l’acquisto di libri di testo. Allo studio detrazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Sono allo studio detrazioni per libri testo. Lo ha assicurato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervenendo in Aula della Camera per il question time. «Si desidera rassicurare fin d'ora che ogni iniziativa finalizzata a sostenere le spese delle famiglie nell'attuale congiuntura inflazionistica ha il più convinto supporto di questo Governo».

Intervento in legge di bilancio

L'impegno « riguarderà - ha spiegato il ministro - innanzitutto la prossima legge di bilancio, in vista della quale il ministero dell'Istruzione e del merito ha già allo studio una pluralità di proposte per intervenire sul tema delle detrazioni delle spese per i libri di testo e contestualmente sull’adeguamento dei tetti di spesa, nonché sull'incremento dell’attuale stanziamento del contributo dello Stato per l’acquisto dei libri di testo». Il ministro ha assicurato che il tema è ben noto al Governo, «il quale è già al lavoro per predisporre nuove misure volte a garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto allo studio di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni».



Loading...

Dal governo 133 milioni per i libri di testo

Ciriani ha sottolineato che per quanto riguarda le competenze statali, «il Governo contribuisce, nell'ambito dei più generali trasferimenti di risorse alle Regioni, alla individuazione dei fondi che, per l'anno scolastico 2023/2024, sono pari a 133 milioni di euro, destinati alla fornitura dei libri di testo, ripartiti tra le Regioni attraverso un apposito decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito».