Cirio: paese normale misura febbre a ingresso

Oltre il Covid: un'alleanza tra scuola e territorio. Una proposta di 28 enti uniti da un progetto nazionale - DOORS - coordinato da Cies onlus e cofinanziato dall'Impresa Sociale Con I Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Cinque proposte e la figura dell'ArtEducatore per unire “dentro” e “fuori” scuola. In Italia 9,8 milioni di minori, il 16,8% della popolazione, hanno interrotto le normali attività scolastiche per l'emergenza Covid-19. L'aumento della povertà educativa, inoltre, è abbinata a fenomeni di disuguaglianza, anche di genere, nelle opportunità di apprendimento, crescita e sviluppo. La proposta del documento “Porte Aperte” potrebbe essere riassunta in una frase del Presidente dell'Impresa sociale Con i Bambini, Carlo Borgomeo “l'educazione non è in capo alla scuola, ma a tutta la comunità”.

Sono cinque le proposte che il documento A Porte Aperte vuole far arrivare alla comunità educante. Si va da “la didattica in presenza insostituibile, ma che può essere integrata con moduli a distanza” all'importanza dell'ArtEducazione che “può contribuire a ridurre la povertà educativa e favorire l'emersione e la condivisione di emozioni sopite e represse, dal periodo appena trascorso”. Altro punto è quello in cui si ribadisce che “la scuola, luogo di separazioni disciplinari e approfondimenti verticali, ha bisogno di allinearsi con spazi di approfondimento orizzontali, i cosiddetti presidi territoriali”. La nuova figura dell'ArtEducatore - che DOORS sta sperimentando - può essere lo snodo tra questi due livelli, tra dentro e fuori. Ultimi due punti: creare alleanze tra i servizi socio-sanitari e i servizi socio-educativi per contribuire attivamente alla lotta alla marginalità sociale, digitale, linguistica aggravatasi con il lockdown