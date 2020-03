Cisco: «Col coronavirus boom dell'uso della piattaforma Webex, +5022%» L'intervista al ceo di Cisco Italia, Agostino Santoni

Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia

4' di lettura

Un vero e proprio boom dell'utilizzo della sua piattaforma, Webex, oggi scelta da migliaia di scuole e aziende per la didattica da remoto e per videoconferenze e collegamenti in smart working. Lo ha registrato il Cisco Italia in questi giorni nei quali la popolazione è costretta a restare a casa per l'epidemia coronavirus. Il ceo Agostino Santoni, in un'intervista a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore- Radiocor e Luiss Business School), alza il velo sui dati: l'incremento dell'utilizzo di Webex, nei primi 18 giorni, è stato del 5.022 per cento. Tra le altre iniziative intraprese per dare sostegno nell'emergenza, un grande impegno del gruppo è stato profuso per aiutare i detenuti a restare in contatto con i propri familiari. Sullo sviluppo tecnologico dell'Italia, Santoni esprime un giudizio soddisfacente: «Siamo riusciti – dice - ad aggiornare il sistema operativo del Paese relativamente all'uso di alcune tecnologie. Mi auguro, e ne sono fortemente convinto, che questa sarà l'eredità positiva che lascerà questo momento».

L'attuale emergenza sanitaria ha evidenziato il ruolo fondamentale delle nuove tecnologie, qual è l'impegno di Cisco?

A partire dall'inizio dell'emergenza abbiamo deciso di riproporre quanto fatto da Cisco in Cina: abbiamo cioè offerto in maniera gratuita una parte importante delle nostre piattaforme, a partire da Cisco Webex, per un periodo di 3-4 mesi. Stiamo facendo uno sforzo grandissimo per rendere queste piattaforme sostenibili e tenere il carico di traffico. Abbiamo infatti registrato un incremento, nei primi 18 giorni di emergenza, per Webex in Italia del 5.022 per cento. Inoltre abbiamo collaborato e stiamo collaborando con città, regioni, pubbliche amministrazioni. Siamo inoltre stati tra i primi a partecipare a iniziative molto belle come "Solidarietà digitale" con la ministra dell'Innovazione Paola Pisano: abbiamo identificato le imprese che erano nella prima zona rossa e dato loro la disponibilità della piattaforma Webex e il supporto necessario per usarla. Quando tutta Italia è diventata zona rossa, abbiamo deciso di ampliare la collaborazione a livello nazionale. Inoltre abbiamo partecipato al progetto "Scuola continua" del Miur, garantendo anche in questo caso aiuto nella gestione della tecnologia. L'apprezzamento è straordinario. Un'altra area dove stiamo facendo un ottimo lavoro è rappresentata dalle carceri. Avevamo già portato il nostro progetto "Cisco Academy" in realtà come Bollate, Secondigliano, Regina Coeli. Con l'inizio dell'emergenza, visto che i carcerati non potevano più vedere i loro parenti, grazie alla collaborazione col personale interno, tra cui abbiamo trovato dei veri e propri eroi, abbiamo reso disponibile Webex nelle carceri. Siamo partiti da Bollate, ma la voce si sta spargendo.

L'Italia sta vivendo, a causa dell'emergenza, un balzo in avanti tecnologico senza precedenti. Eravamo preparati?