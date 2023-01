Cisgiordania, almeno 9 i palestinesi morti in raid esercito israeliano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Salgono ad almeno 9 i palestinesi morti durante un raid dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo afferma il ministero della Sanità palestinese, aggiungendo che molti abitanti sono stati feriti. Uno dei morti sarebbe una donna anziana, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli. In precedenza il ministero palestinese aveva identificato uno dei morti come Saeb Azriqi, 24 anni.

Il giovane era stato portato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato colpito dalle forze israeliane ed è morto per le ferite riportate. L’esercito israeliano ha detto che le forze stavano operando nell’area, ma non ha fornito ulteriori dettagli. I media israeliani hanno riferito che gli abitanti hanno sparato contro le truppe durante l’incursione.



Oltre ai morti, ci sono almeno venti feriti, di cui quattro gravi. Quanto avvenuto porta a 23 il numero di palestinesi uccisi quest’anno, mentre quasi 150 sono stati uccisi l’anno scorso, rendendo il 2022 l’anno più mortale dal 2004, secondo il gruppo israeliano per i diritti B’Tselem.

Cisgiordania: esercito, a Jenin “operazione antiterrorismo”

A Jenin l’esercito israeliano ha condotto oggi una “operazione di antiterrorismo” il cui fine era la cattura di “una cellula terroristica della Jihad islamica coinvolta pesantemente nella realizzazione e nella progettazione di molteplici attacchi terroristici, incluse sparatorie contro militari e civili israeliani”. Lo ha reso noto un comunicato del portavoce militare in cui l’esercito afferma anche di essere al corrente che nel corso degli scontri a fuoco avvenuti oggi a Jenin “è stata colpita anche una civile palestinese. Le circostanze di questo episodio vengono ora accertate”. Nella ricostruzione dell’operazione, l’esercito ha precisato fra l’altro di aver scoperto all’interno di un edificio dove si barricavano miliziani palestinesi anche due ordigni pronti per l’uso. Sono stati fatti detonare da artificieri dell’esercito. Le forze israeliane non hanno avuto feriti, ha precisato l’esercito.

Autorità Jenin: gas lacrimogeni nell’ospedale del campo

L’esercito israeliano ha impedito alle squadre mediche di evacuare i feriti dello scontro nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. È quanto racconta Akram Rajoub, governatore di Jenin, ad Associated Press. I militari hanno sparato gas lacrimogeni che sono penetrati nell’ospedale governativo, colpendo i neonati e interrompendo gli interventi chirurgici. “Chiediamo che la comunità internazionale aiuti i palestinesi contro questo governo estremista di destra e protegga i nostri cittadini”, ha dichiarato Rajoub.