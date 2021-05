Cisgiordania: scontri con l’esercito, ucciso un palestinese

2' di lettura

Un manifestante palestinese è morto in ospedale dopo essere stato ferito in scontri con l'esercito israeliano nei pressi di al-Bireh, non lontano da Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferiscono i media palestinesi che parlano anche di almeno 40 feriti colpiti da proiettili. Il portavoce militare israeliano ha detto che negli scontri «è stato sparato in maniera intensiva contro i soldati e anche contro il comandante della Divisione Giudea e Samaria». Due soldati, ha aggiunto, sono stati feriti alle gambe. Fatah e Hamas avevano indetto per oggi 18 maggio una «giornata di rabbia» in Cisgiordania, mentre continua il botta e risposta fra i razzi lanciati da Hamas e i raid aerei di Israele. Oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Forze Israele: tenta attacco in Cisgiordania, palestinese neutralizzato

Le forze israeliane (Idf) confermano di aver «neutralizzato» un sospetto palestinese accusato di aver tentato di attaccare i militari israeliani a Hebron, in Cisgiordania, con un ordigno improvvisato (Ied), un coltello e un'arma. “I soldati delle Idf hanno individuato il terrorista che si avvicinava e che ha cercato di sparare e lanciare un esplosivo contro di loro - si legge in un tweet delle stesse Idf - I soldati hanno risposto al fuoco e hanno neutralizzato il terrorista”. Nessun ferito tra le forze israeliane.

Loading...

Hamas scrive a Khamenei, immediata mobilitazione

Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha inviato nelle scorse ore una lettera alla Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, per chiedere un ulteriore sostegno nel conflitto contro Israele. “Oggi, il nemico criminale, con le più mortali armi internazionali bandite, commette i crimini più barbari contro il popolo di Gaza, e i crimini più vili contro i manifestanti a Gerusalemme, in Cisgiordania e nei territori occupati del 1948. Di fronte a questi crimini senza sosta - scrive Haniyeh nel messaggio, citato dall'agenzia Mehr - facciamo appello all'immediata mobilitazione delle comunità musulmana, araba e internazionale ad assumere posizioni determinate e costringere il nemico sionista a porre fine ai suoi crimini”. Altre lettere sono state inviate all'ayatollah Khamenei da cinque organizzazioni combattenti palestinesi, che secondo l'ufficio della massima autorità di Teheran hanno espresso il loro ringraziamento per il rinnovato sostegno contro Israele espresso nella Giornata dedicata a Gerusalemme, lo scorso 7 maggio.