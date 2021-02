Citadel, la Amazon del trading elettronico che gioca la doppia partita Il colosso di Ken Griffin, grande fondo hedge e leader nei market maker, guadagna con Robinhood e salva le vittime dell’assalto dei piccoli azionisti di Marco Valsania

(REUTERS)

Il movimento dei piccoli investitori che ha gonfiato a dismisura alcuni martoriati titoli (meno chiaro se abbia mosso anche metallo prezioso come l'argento) è stato paragonato ad una vera e propria rivoluzione populista a Wall Street. Ma la complessa rete di attività e operazioni alle spalle degli eventi senza precedenti che hanno dominato la Borsa in questi giorni vede tra i protagonisti non solo i tanti Joe Smith d'America (tanti ma è pur sempre solo la metà degli americani a possedere titoli in...