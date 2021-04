Citi, Bofa e BlackRock: utili in forte aumento per i marchi dell’alta finanza

2' di lettura

Citigroup triplica gli utili, Bank of America li raddoppia e BlackRock li aumenta del 49 per cento. La grande finanza americana inanella exploit nei bilanci del primo trimestre 2021. La ripresa dalla pandemia ha spinto i profitti di Citi, dal mese scorso sotto la leadership del chief executive Jane Fraser, a quota 7,9 miliardi, pari a 3,62 dollari per azione contro i 2,60 attesi. Il miglioramento dell'economia ha convinto la banca, una tendenza che sta rafforzando le performance dell'intero settore...