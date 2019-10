Citigroup contro Bce e banche centrali: tassi negativi dannosi Matt King, credit product manager di Citigroup, in uno studio fa a pezzi le politiche monetarie ultra-espansive. «I benefici in termini di credito e di consumi sono finiti tempo fa. In compenso queste politiche stanno creando effetti collaterali su pensioni, banche e assicurazioni e gonfiano bolle speculative» di Morya Longo

Che lo dicano le banche tedesche è comprensibile. Che a puntare il dito siano i politici in Germania, o le copertine dei settimanali che dipingono Mario Draghi come Dracula, è altrettanto immaginabile. Ma ora anche una banca americana, Citigroup, si scaglia contro le politiche monetarie ultra-espansive. Senza citare solo la Bce, ma guardando a tutto il mondo, un documentatissimo studio firmato dal credit products strategist Matt King fa letteralmente a pezzi le manovre monetarie più recenti: «Lo sforzo per far risalire l’inflazione sta spingendo le banche centrali a esperimenti con tassi d’interesse ancora più negativi - scrive King -. Ma i benefici in termini di credito e di consumi sono finiti tempo fa. In compenso queste politiche stanno creando effetti collaterali su pensioni, banche e assicurazioni. Inoltre gonfiano bolle speculative e questo crea rischi deflazionistici invece di ridurli».

Lo studio di King è articolato in decine di grafici e numeri. E parte da un dato di fatto: nonostante tutti gli sforzi, «solo Brexit è riuscita a far salire l’inflazione in Gran Bretagna». Molto più di quanto non abbiano fatto le politiche monetarie. E - secondo i grafici pubblicati nello studio - anche sul fronte del credito a famiglie e imprese lo shock positivo non c’è davvero stato: «Le banche vorrebbero - scrive King - ma le famiglie e le aziende sembrano riluttanti». Insomma: per quanta liquidità si porti nei forzieri delle banche, quello che manca è la domanda di credito. La voglia di investire. Di rischiare. Di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Infatti, documenta il grafico sotto, a fronte di tassi sempre più bassi è notevolmente aumentata la propensione al risparmio nell’Eurozona. L’enorme liquidità sembra insomma spingere la gente a risparmiare più che a consumare. «I tassi bassi - scrive King - sembrano rendere la gente più nervosa».

In compenso - ricorda Matt King - gli effetti collaterali sono sempre di più. Non solo per banche, assicurazioni e fondi pensione, che soffrono in un contesto di tassi negativi. E - scrive King - anche il «tiering», cioè la misura compensativa, offre un «limitato sollievo». Ma il problema principale sta forse nei mercati finanziari: nel 2012 chi aspirava a un rendimento del 3% poteva benissimo trovarlo in sicurissimi titoli con rating di «Doppia A», mentre oggi per avere lo stesso ritorno bisogna avventurarsi nei bond «spazzatura» con rating di «Doppia B». Si rischia tanto, si guadagna poco.