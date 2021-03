Citizen

Orologio dall'alta leggibilità, questo modello della collezione Military è un perfetto compagno di avventure per l'outdoor. Cassa in acciaio di 46 mm di diametro, ghiera interna bidirezionale per la bussola, movimento automatico e cinturino in nylon verde. Datario a finestrella sul quadrante a ore 3. Prezzo: 189 euro.