CitizenM avvia la realizzazione di un hotel nel Metaverso

citizenM, pioniere degli affordable luxury hotels, che sta costruendo a Roma il suo primo flagship hotel sull'Isola Tiberina prova a conquistare la fedeltà dei suoi clienti anche online, annunciando l'acquisizione di un sito LAND in The Sandbox, il mondo virtuale parte di Animoca Brands. Obiettivo? Avviare la costruzione di un hotel nel Metaverso, un impegno che segna un'altra frontiera tagliata da citizenM, che sarà il primo gruppo alberghiero a costruire su The Sandbox.

I profitti serviranno a citizenM per finanziare completamente una proprietà fisica e reale, scelta e votata dai titolari di token in linea con un approccio fortemente democratico del marchio.Il gruppo olandese esplora così il nuovo “pianeta” dove gli utenti possono creare e monetizzare i propri mondi distinti ed esperienze di gioco su LANDs, i non fungible tokens (NFT) che rappresentano beni immobili virtuali.

Qui, citizenM metterà l’arte in primo piano, mettendo in vetrina e vendendo le future collezioni NFT commissionate a talenti in crescita nello spazio dell’arte digitale. Una volta acquistato il terreno, citizenM finanzierà la costruzione dell'hotel proprio attraverso la vendita di una collezione esclusiva di NFT, con reward del mondo reale annesse.

Ognuno dei 2mila NFT avrà lo stesso prezzo, ma agli acquirenti sarà assegnato a caso uno dei tre livelli: 1500 cittadini “normali”, 450 cittadini “speciali” e 50 cittadini “leggendari”.

Il sistema di rewarding assumerà la forma di sconti, bevande gratuite e altro con le specifiche determinate dal livello di NFT assegnato all'utente. I premi saranno riscattabili in uno dei qualsiasi hotel del portafoglio di hotel di citizenM nel mondo reale. citizenM è stata lanciata 14 anni fa con l'intento di portare innovazione nell’industria alberghiera. Questo significa posizioni centrali nelle città, ad un prezzo accessibile. Non solo un posto per dormire, ma un luogo dove lavorare, rilassarsi e divertirsi.