Ami – 100% ëlectric è un quadriciclo leggero accessibile anche senza patente a partire da 14 anni per utilizzi di breve durata urbani e periferici. Con zero emissioni Ami permette l'accesso alle zone nei centri città, incluse quelle riservate ai veicoli a basse emissioni, con una guida facile e silenziosa. Offre un'autonomia fino a 75 km. La batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio si ricarica in sole tre ore con una presa elettrica standard da 220V grazie al cavo previsto a bordo. Il motore da 6 kW permette di viaggiare fino a 45 km/h. Le dimensioni di Ami abbinate al suo diametro di sterzata semplificano gli spostamenti in città e offrono una grande facilità di parcheggio. L’abitacolo può ospitare due persone (una nella versione Cargo destinata alle consegne dell’ultimo miglio) ed è contraddistinto da una luminosità sorprendente grazie alle ampie superfici vetrate che, abbinate al tetto panoramico di serie, rappresentano il 50% della superficie totale al di sopra della linea di cintura della carrozzeria. Nel dettaglio la Citroen Ami è lunga 241 cm, larga 139 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 63 a 150 litri. Nella versione My Ami Pack Grey costa 8.000 euro con motore elettrico capace di erogare una potenza massima di 6 kW/8 cavalli ed una coppia massima di 625 Nm . La trazione è anteriore. La velocità massima raggiungibile è di 45 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 471 kg.



Per saperne di più clicca sul listino



