Citroën Ami: arriva la microcar elettricaanche per i quattordicenni

Sono diverse le possibilità di accesso a Ami, dal car sharing al noleggio. Citroën ha previsto una formula di noleggio a lungo termine o con il car sharing per la durata da un minuto fino a un giorno.

Guidare in elettrico e dappertutto

Ami, essendo un veicolo elettrico, potrà circolare in tutte le aree urbane. In pratica Ami – 100% ëlectric è un quadriciclo leggero, che offre una guida fluida grazie all'assenza della frizione e un'accelerazione istantanea alla partenza (coppia disponibile immediatamente grazie alla motorizzazione elettrica), in grado di viaggiare fino a 45km/h e fino a un massimo di 70 chilometri.

La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, situata sotto al pianale, si ricarica facilmente con il cavo elettrico previsto a bordo, posizionato nella portiera lato passeggero. Dopo aver collegato il cavo, sono sufficienti 3 ore per una carica completa con una presa comune da 220 V. Oppure, può essere ricaricato da una colonnina pubblica o ad una Wall Box con un cavo specifico.

Interni spaziosi e funzionali

La sensazione di spazio all'interno è amplificata dalla luminosità dell'abitacolo dove sono ampie le superfici vetrate (parabrezza, vetri laterali e lunotto) a cui si aggiunge il tetto panoramico di serie. Tutto questo rappresenta il 50% della superficie totale al di sopra della linea di cintura della carrozzeria. Questa luminosità unica potenzia la sensazione di spazio per il conducente e per il suo passeggero, e offre allo stesso tempo un'ampia visibilità. I vetri laterali ad apertura basculante, in riferimento alla storia della Marca Citroën, si aprono manualmente verso l'alto come sulla 2 CV.

Tanto spazio a bordo

L'accesso a bordo è facilitato dalle ampie portiere, identiche sui due lati di Ami – 100% ëlectric. All'interno lo spazio è ottimizzato per proporre un abitacolo funzionale. I due sedili simmetrici sono in posizione sfalsata, per offrire una reale sensazioni di spazio e comodità nei movimenti a ognuno degli occupanti, sia al livello delle spalle che per quanto riguarda le gambe o la testa. Due passeggeri possono quindi viaggiare comodamente grazie ai sedili posti fianco a fianco.