Citroen Ami Buggy, debutto italiano a EICMA 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La nuova Citroen Amy Buggy sceglie Eicma per il debutto italiano. Per il secondo anno consecutivo Eicma ospiterà l'intera gamma Citroën Ami - 100% ëlectric. Nell’area Urban Mobility dello spazio dueruote, il pubblico dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori avrà la possibilità di scoprire la soluzione di mobilità 100% elettrica innovativa e accessibile a tutti Citroën. L’evento rappresenterà l’esordio nazionale della My Ami Buggy, la nuova versione che all’estero ha già fatto registrare un grande successo: i 50 esemplari numerati prodotti per la Francia hanno registrato il sold out in 18 minuti. Riflettori puntati anche su My Ami Cargo, la soluzione per le esigenze dei professionisti, adatta alle sempre più intense attività di consegna in contesti urbani o servizi simili. Infine, nell’area esterna della Fiera, i visitatori potranno effettuare test drive a bordo di Citroën Ami