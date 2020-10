Citroën Ami: la prova della microcar elettrica

Interni spaziosi e funzionali

La sensazione di spazio all'interno è amplificata dalla luminosità dell'abitacolo dove sono ampie le superfici vetrate (parabrezza, vetri laterali e lunotto) a cui si aggiunge il tetto panoramico di serie. Tutto questo rappresenta il 50% della superficie totale al di sopra della linea di cintura della carrozzeria. Questa luminosità unica potenzia la sensazione di spazio per il conducente e per il suo passeggero, e offre allo stesso tempo un'ampia visibilità. I vetri laterali ad apertura basculante, in riferimento alla storia della Marca Citroën, si aprono manualmente verso l'alto come sulla 2 CV.

Tanto spazio a bordo

L'accesso a bordo è facilitato dalle ampie portiere, identiche sui due lati di Ami – 100% ëlectric. All'interno lo spazio è ottimizzato per proporre un abitacolo funzionale. I due sedili simmetrici sono in posizione sfalsata, per offrire una reale sensazioni di spazio e comodità nei movimenti a ognuno degli occupanti, sia al livello delle spalle che per quanto riguarda le gambe o la testa. Due passeggeri possono quindi viaggiare comodamente grazie ai sedili posti fianco a fianco.

Com'è da guidare

Da premettere che Ami – 100% ëlectric è un quadriciclo leggero e pertanto accessibile senza la patente a punti. Può essere guidato a partire da 14 anni, con l'unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM (il patentino per motori inferiori a 50 cm3). Persone di tutte le fasce d'età possono lasciarsi sedurre da questo oggetto ideale per gli utilizzi di breve durata, urbani e periferici.

A bordo la vetratura è ampia, sopra la linea di cintura è praticamente tutta vetri, anche buona parte del tetto è in vetro. Il sedile di guida scorre lungo una slitta ed è facile trovare la posizione più corretta anche se volante e schienale sono fissi.

L'aspetto spartano si nota ma non stona: tutta la carrozzeria esterna è in materiale plastico ma il telaio è in tubi d'acciaio a sezione quadrata. Si vedono bene quelli che creano la cella di sicurezza nella parte anteriore del montante e intorno al parabrezza dove si notano anche i rinforzi e le saldature continue. I vetri laterali sulle portiere, intercambiabili per contenere il numero di pezzi ed anche i costi, si aprono a metà verso l'alto come sulle gloriose 2CV e possono anche stare abbassati ma non completamente chiusi: considerando che non c'è condizionatore è una soluzione interessante per avere un discreto ricambio d'aria. A sinistra della seduta sul piano del sedile c'è il selettore di marcia (3 pulsanti: Drive, Neutral e Rear), mentre a destra la leva del freno a mano, un po' lunga. C'è una bella staffa per fissare in verticale il telefono al centro della plancia mentre davanti al volante c'è l'alloggiamento per un diffusore Bluetooth asportabile, ovviamente non manca una presa Usb.