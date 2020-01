Citroen Berlingo

Citroen Berlingo è un veicolo multiuso che, anche grazie alle porte asimmetriche con apertura a 180 gradi, consente di caricare e trasportare oggetti ingombranti e lunghi. Berlingo è dotato di comode porte scorrevoli laterali e di un lunotto apribile separatamente dal portellone posteriore. Volume di carico, praticità, sicurezza, stile, comfort e modularità sono i requisiti di un veicolo comodo anche per la famiglia, che si usa tutti i giorni, occasionalmente o anche per i weekend e le vacanze. Nessun problema nell'utilizzo quotidiano visto che il Berlingo è dinamico e robusto, offre materiali di qualità all'interno e grande luminosità a bordo. Tra gli accessori più utili, i sensori di pressione degli pneumatici e quelli di parcheggio, il navigatore MyWay, il dispositivo Bluetooth e l'assistenza della partenza in salita. Disponibile anche in versione full electric, ideale nell'uso professionale per i trasporti leggeri in ambito cittadino. Nel dettaglio la versione EV E-Berlingo Multispace Full Electric Feel è una Monovolume 5 porte 5 posti della Citroen lunga 438 cm, larga 181 cm, alta 186 cm con un bagagliaio da 1.350 a 3.000 litri. Nella versione E-Berlingo Multispace Full Electric Feel costa 33.000 € con motore a elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 49 kW/67 CV ed una coppia massima di 200 Nm . La trazione è anteriore. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.395 kg.

Per scoprire il prezzo clicca sul listino