Citroën Berlingo

La terza generazione del multispazio Citroen è ancora più moderno, pratico e confortevole. Il nuovo Berlingo adotta il design distintivo del Marchio e integra il programma Citroën Advanced Comfort, che prevede 19 tecnologie di aiuto alla guida e 4 tecnologie di connettività. I tre sedili posteriori indipendenti, il sedile del passeggero anteriore a scomparsa, un bagagliaio da 775 litri (cui si aggiungono 186 litri di spazio di vani portaoggetti, oltre al lunotto apribile, ne fanno il partner ideale per il tempo libero e la famiglia. Accogliente e modulabile in base alle diverse esigenze, nuovo Berlingo è proposto per la prima volta in 2 misure, M e XL, da 5 e 7 posti.

Vai al listino