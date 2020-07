Citroen Berlingo il multispazio che è sulla cresta dell'onda

Sufficientemente compatto per essere protagonista sia dentro che fuori la città, oltre che spazioso per essere una valida alternativa alla classica station wagon. Oggi il Citroen Berlingo è anche l'auto ufficiale del campione del mondo di windsurf, l'italiano Matteo Iachino che lo usa come seconda casa dove carica tutta la sua attrezzatura. Dentro poi ci sono 28 vani portaoggetti per un totale di 186 litri. E se ci si addentra su terreni sterrati, il Berlingo può essere dotato delsistema Grip Control che è in grado di regolare in automatico il controllo della stabilità e della trazione anche in presenza di discese le più ardite.