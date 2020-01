Citroen C-Zero

Citroën C-Zero è una citycar studiata in partnership con Mitsubishi per gli spostamenti urbani con un'autonomia (quasi 130 km) sufficiente a coprire la maggior parte dei tragitti quotidiani, nel più assoluto silenzio di marcia. C-Zero è equipaggiata con un motore sincrono a magnete permanente da 64 CV e 180 Nm di coppia massima, alimentato con batterie agli ioni di litio poste al centro del veicolo e composte da 88 celle da 50 Ah. Per ricaricarle è sufficiente collegare il cavo di alimentazione a una presa da 220 V; sono necessarie sei ore per la ricarica completa. L'elettrica di casa Citroën offre comodo spazio a quattro occupanti, ha un bagagliaio di 166 litri e grazie alla lunghezza di soli 3,48 metri e al diametro di sterzata di 9 metri, è in grado di destreggiarsi con disinvoltura nel traffico cittadino, ma può essere guidata in tutta tranquillità anche in autostrada dove può raggiunge i 130 Km orari. Tra le dotazioni base, ESP, ABS, ESR e sei airbag.

Per scoprire il prezzo clicca sul listino